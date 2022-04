Joseph Gordon-Levitt setzt sein "Poker Face" auf

Zusammen mit Natasha Lyonne ist Joseph Gordon-Levitt neu zum Cast der Mystery-Dramaserie "Poker Face", über deren Handlung ebenso wenig bekannt ist wie über Gordon-Levitts Rolle, gestoßen. Das berichtet "Deadline.com".

"Poker Face" entsteht für Peacock und ist das erste Serienprojekt von Rian Johnson (Knives Out", Star Wars: Die letzten Jedi"), der als Schöpfer, Autor und Regisseur fungieren wird. Außerdem ist Johnson zusammen mit seinem Partner bei T-Street, Ram Bergman, und Nena Rodrigue (President of Television bei T-Street) als Produzent an Bord. Natasha Lyonne fungiert zusammen mit Maya Rudolph und Danielle Renfrew Behrens über ihre gemeinsame Firma Animal Pictures als Executive Producer.

Joseph Gordon-Levitt war zuletzt im Herbst 2020 in The Trial of the Chicago 7" kurz in den Kinos und dann bei Netflix zu sehen gewesen.