Sky und Bavaria Fiction drehen Beckenbauer-Biopic "Der Kaiser"

Bavaria Fiction stellt für Sky Studios den Spielfilm "Der Kaiser" über die Fußball-Legende Franz Beckenbauer in Prag her. Erzählerische Zentren sind unter anderem die beiden Weltmeistertitel 1974 und 1990.

In Prag haben die Dreharbeiten zum Sky-Original-Film "Der Kaiser" über die Fußball-Legende Franz Beckenbauer begonnen. Klaus Steinbacher ("Das Boot", "Oktoberfest 1900") spielt die Hauptrolle. Das Biopic ist eine Bavaria Fiction Produktion im Auftrag von Sky Studios. Die Ausstrahlung ist noch für Ende 2022 geplant.

In den weiteren Rollen sind Ferdinand Hofer, Teresa Rizos, Stefan Murr, Oliver Konietzny, Bettina Mittendorfer, Heinz-Josef Braun, Christine Eixenberger und Sina Tkotsch zu sehen. Regie führt Tim Trageser. Für das Drehbuch von "Der Kaiser" zeichnet Martin Rauhaus verantwortlich, Director of Photography ist Eckhard Jansen. Entwickelt von Markus Zimmer, wird "Der Kaiser" für die Bavaria Fiction von Stephan Bechtle produziert und für Sky von Frank Jastfelder verantwortet. NBCUniversal Global Distribution verantwortet den internationalen Vertrieb im Auftrag von Sky Studios.

Director Sky Originals scripted, Frank Jastfelder, kommentiert: "Mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft als Spieler und als Trainer schrieb Franz Beckenbauer Geschichte. Aber auch seine fulminanten Auftritte außerhalb des Fußballplatzes machten ihn zur Legende. Gemeinsam mit Bavaria Fiction erwecken wir nun den Werdegang der einzigartigen Ikone von den 60er Jahren bis zum großen WM-Endspiel 1990 in Rom zum pulsierenden Leben. Wir freuen uns, mit einem großartigen Team um Klaus Steinbacher als 'Kaiser' Franz dieses spannende Sky Original Biopic auf die Beine zu stellen."

Der Geschäftsführer Content, Bavaria Fiction, Marcus Ammon, sagt: "Kaiser, Lichtgestalt, Weltmeister: Franz Beckenbauer fasziniert auf und abseits des Fußballfeldes. Auch nach über 30 Jahren ist unvergessen, wie er nach dem Finalsieg in Rom inmitten des Trubels allein über den Rasen des Olympiastadions geht. Ein wahrer Gänsehautmoment. Umso mehr freut es mich, dass wir nun gemeinsam mit Sky und einer hochkarätigen Mannschaft vor und hinter der Kamera das facettenreiche Leben von Franz Beckenbauer von seinen fußballerischen Anfängen bis zum Gewinn der Weltmeisterschaft 1990 nachzeichnen - ganz nach seinem Motto: 'schaun mer mal, dann sehn mer scho'."

Zur Handlung: "Der Kaiser" erzählt die Biographie eines Mannes, der gegen verkrustete Strukturen und überkommene Regeln im Fußball und für ein selbstbestimmtes Handeln als Sportlerpersönlichkeit kämpft. Gleichzeitig lässt er es sich aber auch nicht nehmen, sein Privatleben unabhängig von den Moralvorstellungen und Erwartungen seiner Zeit frei zu gestalten. Er entwickelt einen souveränen und emanzipierten Umgang mit den Medien. Diese Geschichte ereignet sich vor dem Hintergrund Spiele und Turniere, die ihre Höhepunkte in den Weltmeistertiteln von 1974 und 1990 finden - und natürlich der bunten und lebenslustigen 60er- bis 80er-Jahren, in denen Beckenbauer das Leben in vollen Zügen genießt.