Mecklenburg-Vorpommern kippt 3G auch für Kinos

Die bereits Anfang des Monats angekündigte Lockerung der Hotspot-Regeln in Mecklenburg-Vorpommern soll nun doch etliche Bereiche erfassen - darunter Kultur- und Freizeiteinrichtungen.

Rund eine Woche lang sah es so aus, als würde in Mecklenburg-Vorpommern wieder einmal ein besonders ärgerliches und unverständliches Zeichen gesetzt. Denn Anfang April kündigte die Landesregierung an, die auf Basis der Hotspot-Regelung landesweit verlängerten Beschränkungen für die Gastronomie zu lockern und dort 3G zu kippen - während andere Bereiche das Nachsehen haben sollten.

Gegen diese Benachteiligung hatte sich die Filmland MV zurecht mit deutlichen Worten in einer Erklärung gewandt - weswegen man sich durchaus wundern kann, dass der Erfolg in dieser Angelegenheit nun nicht in ähnlicher Form kommuniziert wurde.

Denn wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig nach den gestrigen Beratungen im Kabinett bekannt gab, kippt Mecklenburg-Vorpommern die 3G-Regel nun doch in vielen Bereichen, darunter auch bei Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Messen und Veranstaltungen sowie dem Sport und körpernahen Dienstleistungen. Streng reglementiert bleibt vorerst der Besuch von Clubs und Diskotheken, hier gilt weiter 2G Plus. Zudem müssen Touristen, die weder geimpft noch genesen sind, bei der Anreise weiterhin einen negativen Test vorlegen.

Dass die am 5. April beschlossenen Lockerungen nun doch breiter angelegt werden, begründete Schwesig mit der sinkenden Zahl der Infektionen sowie vor allem der sinkenden Belegung von Normal- und Intensivbetten in den Krankenhäusern durch Covid-Patienten. In einem kurzen Statement gegenüber dem NDR sprach Fabian Liebenow von der Filmland MV von einer "großen Erleichterung" für die Kinobetreiber vor dem Ostergeschäft.

Laut der jüngsten Filmsource-Auswertung von Comscore waren zuletzt rund 30 Prozent der Kinos in Mecklenburg-Vorpommern geschlossen - die geöffneten Häuser konnten sich allerdings über Publikumszuspruch freuen, dessen prozentualer Abstand zur unteren Benchmark des schlechtesten Wochenendes der fünf Jahre vor Corona deutlich über dem Bundesdurchschnitt lag.