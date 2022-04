Ehrenpreisträgerduo in Annecy

Zur Feier der Rückkehr des Annecy Film Festival zum regulären Livebetrieb werden gleich zwei prominente Animationsfilmkreative mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet: Jennifer Lee und Michel Ocelot.

Die US-amerikanische Regisseurin und Drehbuchautorin schrieb mit dem Hitphänomen "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" Filmgeschichte und ist amtierende CCO der Disney Animation Studios. Der französische Filmemacher erntete mit "Kiriku und die Zauberin" nicht nur zu Hause und weltweit Anerkennung, sondern schob auch die französische Animationsfilmproduktion an.

Lee erhält am 17. Juni beim Festival den Ehrenpreis, Ocelot am 14. Juni. Ocelot stellt auch seinen neuesten Film, "Le pharaon, le sauvag et la princesse" ("Black Pharaoh, the Savage and the Princess") in Annecy vor. Der Film erzählt drei Geschichten aus verschiedenen Epochen und Ländern und ist für einen Start Ende Oktober in den heimischen Kinos vorgesehen.

Das weltweit größte Festival des Animationsfilms eröffnet am 13. Juni mit Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" und läuft bis zum 18. Es wird vom Filmmarkt MIFA begleitet.