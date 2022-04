Einschaltquoten: Gemischte Bilanz für "Mord mit Aussicht"

Mit 5,16 Mio. Zuschauern (MA: 19,8 Prozent) lag die gestrige Folge der ARD-Krimiserie Mord mit Aussicht" zwar rund 350.000 Zuschauer unter ihrer Vorwochenreichweite, konnte den Marktanteil damit aber im Wochenvergleich um gut einen halben Prozentpunkt steigern. Insgesamt verzeichnete sie die größte Reichweite des gestrigen Tages. Die anschließende Krankenhausserie In aller Freundschaft" kam auf 4,22 Mio. Zuschauer (MA: 16,8 Prozent) - ein Minus von gut 200.000 Zuschauern, aber ein Plus von gut einem Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche. Das ZDF startete mit der "ZDFzeit"-Dokumentation "UFOs - Die Fakten mit Harald Lesch" (2,11 Mio. Zuschauer / MA: 8,1 Prozent) in die gestrige Primetime. Das anschließende Magazin "frontal" sahen 2,29 Mio. Zuschauer (MA: 9,1 Prozent).

Primetimesieger bei den 14- bis 49-Jährigen war gestern erneut die RTL-Hauskauf-Doku-Soap "Buying Blind", die mit 10,7 Prozent gut einen Prozentpunkt unter ihrem Vorwochenwert lag. Nach der Vox-Doku-Soap "Hot oder Schrott - Die Allestester" (neun Prozent) folgen im Primetimeranking in dieser Zielgruppe auch schon die ARD-Serien "Mord mit Aussicht" (8,7 Prozent) und "In aller Freundschaft" (acht Prozent). Kabel eins kam mit dem Animationsspaß Ice Age 4 - Voll verschoben" auf einen 14/49-Marktanteil von 7,4 Prozent und lag damit deutlich vor der ProSieben-Show "Lucky Stars - Alles auf die Fünf" (6,7 Prozent) und der RTLZWEI-Sozialreportage "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" (5,3 Prozent).