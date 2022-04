BFFS ehrt Michael Degen posthum

Vor einigen Wochen hatte der Vorstand des BFFS beschlossen, Michael Degen bei der Verleihung des Deutschen Schauspielpreises für sein Lebenswerk zu ehren. An dieser Entscheidung hält der Verband fest, der sich bestürzt von der Todesnachricht zeigt.

Mit "großer Trauer und Bestürzung" hat der Bundesverband Schauspiel BFFS auf die Nachricht reagiert, dass Schauspieler Michael Degen am vergangenen Samstag im Alter von 90 Jahren verstorben ist.

Der Vorstand des BFFS hatte vor einigen Wochen beschlossen, Michael Degen beim Deutschen Schauspielpreis am 9. September den diesjährigen Ehrenpreis für das Lebenswerk zu verleihen. An dieser Entscheidung hält man fest, der Preis wird nun posthum vergeben.

"Michael Degens Leben und Werk steht einzigartig und exemplarisch in unserer Theater- Film und Fernsehlandschaft. Als Schauspieler verfügte er über eine enorme Bandbreite an Möglichkeiten, arbeitete mit Regisseuren wie Peter Zadek und Claude Chabrol, bereicherte aber ebenso die deutsche Fernsehlandschaft durch seine Mitarbeit. Als Kollege wurde er zutiefst respektiert und geliebt und hinterlässt eine große Lücke. Als Holocaust-Überlebender emigrierte er vorübergehend nach Israel, kehrte aber wieder zurück und blieb dankenswerterweise unserer Kultur erhalten", heißt es in einer Mitteilung des BFFS. Und weiter: "Wir Schauspieler:innen verneigen uns vor diesem großen Künstler und Menschen."