Netflix-Wochencharts: "Bridgerton" jagt sich selbst

In der Woche vom 4. bis 10. April hat die zweite Staffel der Kostümserie "Bridgerton" weitere knapp 116 Millionen Stunden seinem weltweiten Netflix-Konto hinzugefügt. Damit kommt die zweite Staffel jetzt nach 17 Tagen auf insgesamt 560,5 Millionen Stunden. Auf diese Weise ist das Format schon in die englischsprachige und nicht englischsprachige Allzeit-Serien-Top-Ten auf Platz sechs eingezogen. Damit bleibt "Bridgerton" in seiner dritten Woche der große Alleinunterhalter auf dem Streamingdienst.

ALLZEIT-SERIEN-TOP-TEN (English & Non-English)

01. Squid Game Staffel 1 - 1.650,45 Mrd. Stunden

02. Bridgerton Staffel 1 - 625,49 Mio.

03. Haus des Geldes Staffel 4 - 619,01 Mio.

04. Stranger Things Staffel 3 - 582,10 Mio.

05. All of Us Are Dead Staffel 1 - 560,77 Mio.

06. Bridgerton Staffel 2 - 560,50 Mio. NEU

07. The Witcher Staffel 1 - 541,01 Mio.

08. Inventing Anna - 511,89 Mio.

09. Tote Mädchen lügen nicht Staffel 2 - 496,12 Mio.

10. The Witcher Staffel 2 - 484,34 Mio.

Was bedeuten die 115,75 Millionen Stunden jetzt in der dritten Woche für die Performance der zweiten Staffel "Bridgerton"? Es ist der viertstärkste Wert in diesem Zeitabschnitt seit der Umstellung auf die Sehzeit. "Squid Game" spielt mit fast 600 Millionen Stunden sowieso in einer eigenen Liga. Aber auch die beiden Miniserien "Inventing Anna" und "Maid" hatten in ihrer dritten Woche noch deutlich stärkere Werte. Wenn man bedenkt, dass "Bridgerton" von einem Wert von 250 Millionen Stunden in der zweite Woche kommt, zeigt die Kurve also deutlich steiler nach unten. Mehr als 80 Millionen Stunden bräuchte die zweite Staffel "Bridgerton" in den verbleibenden Tagen, um den eigenen englischsprachigen Rekord der ersten Staffel einzustellen. Bei der Abwärtsbewegung könnte es letztlich knapp werden. Es ist trotzdem einer der größten Serienerfolge, die Netflix bislang gefeiert hat. Von diesem Franchise wird es in der Zukunft noch viel mehr zu sehen geben.

BEST THIRD WEEK (TV)

01. Squid Game Staffel 1 - 571,76 Mio. Stunden

02. Inventing Anna - 130,80 Mio.

03. Maid - 129,28 Mio.

04. Bridgerton Staffel 2 - 115,75 Mio. NEU

05. All of Us Are Dead Staffel 1 - 113,24 Mio.

06. Café con aroma de mujer Staffel 1 - 98,85 Mio.

07. The Witcher Staffel 2 - 94,27 Mio.

08. You Staffel 3 - 82,79 Mio.

09. The Queen of Flow Staffel 2 - 59,46 Mio.

10. Haus des Geldes Staffel 5.2 - 55,01 Mio.

Andere bemerkenswerte Zahlen der weltweiten Netflix-Wochencharts: "The Adam Project" steht mit seinen Resttagen jetzt tatsächlich vor "Extraction" auf Platz vier der Allzeit-Filmcharts mit 233 Millionen Stunden. Die neue aktuelle Film-Nummer-eins ist die Sci-Fi-RomCom "The In Between" mit eher zarten 26,77 Millionen Stunden. Da hatte der neu gestartete polnische Action-Thriller "Furioza" in den nicht-englischsprachigen Charts mit 23,96 Millionen Stunden fast noch mehr. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass "The In Between" in den USA im Februar auf Paramount+ launchte, die US-amerikanischen Nutzerinnen und Nutzer bei Netflix jetzt also wegfallen. Und bei den nicht-englischsprachigen Serien legt die fünfte Staffel "Elite" mit 51 Millionen Stunden einen guten Start hin.

In Deutschland war die spanische Serie "Elite" nur auf Platz zwei hinter der zweiten Staffel "Bridgerton", dann folgt die erste Staffel "Bridgerton". Bei den Filmen steht wie in den weltweiten Charts auch "The In Between" auf Platz eins. Interessanterweise findet sich aber auch auf Platz vier der Christian-Alvart-Film "Steig Nicht Aus", der im Jahr 2018 in die deutschen Kinos kam. Bei Alvart funktionierte auch schon die Serie "Sløborn" in der Zweitverwertung nach dem ZDF richtig gut bei Netflix.