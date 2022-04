Programm für KINO 2022 veröffentlicht

Zwei, drei Slots wollen noch besetzt werden, doch im Wesentlichen steht das Programm für den Kinokongress in Baden-Baden. Neu sind seit den ersten Ankündigungen unter anderem mehrere Screenings sowie Programmschwerpunkte zu Nachhaltigkeit, Technik oder Personalfragen.

Durchstarten noch vor dem traditionellen Get-Together in der Geroldsauer Mühle? Nun, welchen Film Paramount am frühen Abend des 17. Mai zum Kinokongress zeigen wird, lässt sich dem Programm der KINO 2022 zwar noch nicht entnehmen - wer gegen jenen Titel wettet, der auf der CinemaCon und in Cannes läuft, sollte allerdings mit einer Niederlage rechnen...

Fest steht hingegen schon, mit welchen Filmen die Constantin und Leonine nach Baden-Baden anreisen werden. Schon Ende vergangener Woche hatte Torsten Koch verraten, dass man Guglhupfgeschwader" in voller Länge zeigt (Das Screening folgt auf eine 45-minütige Präsentation), neu im Programm ist Leonine, die schon zum extralangen Warm-Up am Montag, den 16. Mai, Massive Talent" als abschließenden Höhepunkt mitbringen.

Drei Slots - darunter einer für eine Verleihpräsentation - sind im jetzt veröffentlichten Programm der KINO 2022 noch unbesetzt (Brancheninsider dürften indes ahnen, welche Punkte bis Mitte Mai groß auf der Agenda stehen könnten) aber der Großteil des Ablaufes wurde finalisiert. Neben den bereits vorab veröffentlichten drei Top-Themen decken die Seminare und Workshops dabei wie immer ein breites Spektrum brandaktueller Themen ab, informiert (und diskutiert) wird in Baden-Baden demnach unter anderem über Nachhaltigkeit, technische Innovationen, Personal- und Nachwuchsfragen oder die jüngsten Publikumsanalysen.

Den Ablaufplan können Sie hier abrufen, zeitnah sollen auch konkrete Details zu den Programmpunkten und Vortragenden veröffentlicht werden.