Netflix mit weiteren polnischen Eigenproduktionen

In einem Blogbeitrag haben Anna Nagler, Managerin für lokalsprachige Serien in Mittel- und Osteuropa (Local Language Series CEE) und Lukasz Kluskiewicz, Content Acquisitions CEE, weitere Orignals angekündigt, die in Polen produziert werden. Vorgestellt wurden jeweils neun Serien und neun Filme.

Dazu zählen beispielsweise das epische Drama "Broad Peak" (Regie: Leszek Dawid) und der Horrorfilm "Hellhole". Ein Film lautet übrigens "Night In The Kindergarten" und richtet sich an Fans dunkler Komödien.

Zu den neuen polnischen Serien gehören das Krimidrama "Detective Forst" (Regie: Daniel Jaroszek), das auf den Büchern von Remigiusz Mroz basiert, oder die schwarze Komödie "The Green Glove Gang" über ein Diebestrio, das sich in einem Pflegeheim versteckt. Das SciFi-Drama "A Girl and an Astronaut" handelt von zwei Piloten, die um die Chance konkurrieren, ins Weltall zu fliegen.

Die Ankündigung neuer polnischer Originals erfolgt kurz nach der Bekanntgabe, dass Warschau als Standort eine noch wichtigere Funktion für Produktionen in Mittel- und Osteuropa bekommen soll.