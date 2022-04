Foto des Tages: Drehschluss für ZDF-Märchenperle "Der Froschkönig und die goldene Kugel" (AT)

Produktion

Nach Aufnahmen auf Burg Tocník und Krivoklát in Tschechien werden am 14. April 2022 die Dreharbeiten zum neuen ZDF-Märchen "Der Froschkönig und die goldene Kugel" im Studio in Prag beendet. Unter der Regie und Kamera von Ngo The Chau, dem Drehbuch von Max Honert spielen Jan Liem, Milena Tscharntke, Viet Anh Alexander Tran, Lea Drinda, Götz Otto, Alina Hidic - Special Guest Christoph Maria Herbst. "Der Froschkönig und die goldene Kugel" ist eine Produktion der Provobis Film, Jens C Susa in Koproduktion mit Mia Film im Auftrag des ZDF gefördert vom Tschechischen Staatsfonds der Kinematografie. Die Redaktion im ZDF liegt bei Jörg von den Steinen. Der Weltvertrieb liegt bei ZDF Studios. Die TV-Ausstrahlung ist für Weihnachten 2022 geplant. Das Foto zeigt (v.l.n.r.): zwei Guards, die Darsteller:innen Alena Mundrova, Jeremy Tichy, Viet Anh Alexander Tran, Ngo The Chau (Kamera/Regie), Lea Drinda, Christoph Maria Herbst, Jan Liem, Simon Werner, Milena Tscharntke, Götz Otto und Alina Hidic sowie zwei weitere Guards. Foto: Provobis Film / Jan Hromádko (PR-Veröffentlichung)