Michael Degen 90-jährig verstorben

Am 31. Januar hatte der Schauspieler und Autor Michael Degen seinen 90. Geburtstag gefeiert. Nach Angaben des Rohwohl-Verlags ist er am Samstag in Hamburg verstorben.

Michael Degen ist tot. Wie der Rohwohlt-Verlag jetzt bekannt gab, verstarb der Schauspieler und Autor, der dem Publikum zuletzt vor allem durch die "Donna Leon"-Reihe im Ersten bekannt war, am Samstag in Hamburg. Am 31. Januar hatte Degen seinen 90. Geburtstag gefeiert gehabt.

"Wir trauern und verneigen uns vor einem Menschen und Künstler, der mit seiner Wärme und Begeisterung berührte und mitriss, und dessen vielseitiges Werk bleiben wird", heißt es in der Mitteilung des Verlags.

Der 1932 in Chemnitz geborene Degen erlebte eine abenteuerliche Kindheit und Jugend, die er 2000 in seinen Memoiren "Nicht alle waren Mörder" verarbeitete. Im Berlin von 1943 ist der elfjährige Junge, Sohn jüdischer Eltern, Zeuge, wie die Nachbarn abtransportiert werden. Während die Stadt bombardiert wird, tauchen er und seine Mutter bei wechselnden Helfern unter. Dem Transport ins KZ Auschwitz entgeht er nur, weil ihm ein Zugführer die Flucht ermöglicht. Diese Erfahrungen ließen Degen 2002 in Joseph Vilsmaiers Leo und Claire" (als jüdischer Schuhfabrikant in Nürnberg, der wegen seiner Beziehung mit der arischen Fotografin Irene vor dem Nazi-Gericht landet) und 2003 in "Babij Jar - Das vergessene Verbrechen" Rollen übernehmen.

1950 erhielt Degen ein Stipendium der Schauspielschule des Deutschen Theaters in Berlin. Bertolt Brecht holte ihn 1954 in sein Berliner Ensemble. Er trat in Köln, Hamburg und Frankfurt auf, verließ wegen Differenzen mit dem Intendanten Kurt Meisel das Bayerische Staatsschauspiel München und arbeitete fortan als freier Schauspieler und Regisseur.

Im Kino war Degen 1974 in Roland Klicks Supermarkt" der junge Journalist Frank, der einen auf der Straße lebenden Streuner aufnimmt und ihn an die Polizei verrät. In Romuald Karmakars Manila" gehört er zu der deutschen Gruppe von Reisenden, die auf dem Flughafen festsitzen und während der Wartezeit ihre schlimmsten Eigenschaften ausleben. Mit seinen Darstellungen veredelte Degen TV-Serien wie "Derrick", Der Alte", "Tatort" und Diese Drombuschs" und machte sich u.a. 1999 als älterer Liebhaber von Veronica Ferres in "Eine ungehorsame Frau" einen Namen. Er wurde populär als geschmeidig autoritärer und ironischer Vorgesetzter Vizequästor Patta von Commissario Brunetti in den Verfilmungen der Donna-Leon-Romane.

Degens in "Nicht alle waren Mörder" verschriftlichten Kindheitserinnerungen wurden Ende 2005 von Jo Baier und Teamworx filmisch umgesetzt und am 1. November 2006 von der ARD ausgestrahlt. Zuletzt war Michael Degen am ersten Weihnachtsfeiertag 2019 in der 26. und letzten Donna-Leon-Verfilmung Stille Wasser" im Fernsehen zu sehen gewesen.