Kinocharts Großbritannien: "Phantastische Tierwesen 3" verfehlt Startrekord

Auch in Großbritannien ist "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" auf Platz eins der Kinocharts gestartet. Zum besten Start des Jahres reichte es aber bei Weitem nicht.

Mit umgerechnet knapp 7,1 Mio. Euro hat Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" zwar auch in Großbritannien an seinem Startwochenende Platz eins der Kinocharts belegt, zum besten Start des Jahres reichte es aber bei Weitem nicht. Den hatte The Batman" Anfang März mit 16,3 Mio. Euro hingelegt gehabt - und war sogar in etwas weniger Kinos gestartet gewesen. Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" hatte bei seinem Kinostart in Großbritannien im November 2018 knapp 13,9 Mio. Euro eingespielt gehabt, bei Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" waren es im November 2016 sogar knapp 18 Mio. Euro gewesen.

Vorwochenspitzenreiter Sonic the Hedgehog 2" brachte es am vergangenen Wochenende auf 3,44 Mio. Euro und schraubte sein Gesamteinspiel damit auf 12,63 Mio. Euro. Platz drei der britischen Kinocharts belegte Die Gangster Gang", der mit 1,32 Mio. Euro (gesamt: 5,75 Mio. Euro) als letzter Film noch ein siebenstelliges Einspiel erzielte.

Komplettiert wird die Top fünf der britischen Kinocharts durch Morbius" (WE: 878.000 Euro; gesamt: sechs Mio. Euro) und "The Batman" (WE: 752.000 Euro; gesamt: 47,32 Mio. Euro).

DIE WEITEREN NEUSTARTS IN DER TOP 25 DER BRITISCHEN KINOCHARTS

Graham Moores Gangsterthriller The Outfit - Verbrechen nach Maß" (116.000 Euro) landete auf der Sieben noch in der Top Ten. Juho Kuosmanens deutsche Koproduktion (Achtung Panda! Media) Abteil Nr 6" belegte an ihrem Startwochenende mit 51.700 Euro Platz 13 der britischen Kinocharts. Nicht unter die Top 15 der britischen Kinocharts schafften es an ihrem Startwochenende die beiden indischen Produktionen Ghani" (28.200 Euro) und Galwakdi" (27.100 Euro) auf den Plätzen 16 und 17.