Kinocharts Deutschland KW 14 online

Am bisher besten Kinowochenende des Jahres in Deutschland wurden rund 1,5 Mio. Tickets verkauft. Alle Kinozahlen des Wochenendes lesen Sie ab sofort bei blickpunktfilm.de.

Mit 723.000 Besuchern (7,44 Mio. Euro) - inkl. Previews: 817.000 Besucher; 8,37 Mio. Euro - hat Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" am vergangenen Wochenende Platz eins der deutschen Kinocharts übernommen. Vorwochenspitzenreiter "Sonic the Hedgehog 2" (157.000 Besucher; 1,28 Mio. Euro) belegte Platz zwei und nähert sich insgesamt der halben Besuchermillion. Nach Umsatz auf Platz drei der deutschen Kinocharts liegt aktuell The Batman" (WE: 750.000 Euro; 72.000 Besucher / gesamt: knapp 16,5 Mio. Euro; 1,56 Mio. Besucher). Nach Besuchern landete Die Gangster Gang" (knapp 84.000 Besucher; 621.000 Euro / gesamt: 420.000 Besucher; 3,19 Mio. Euro) auf dem Bronzerang.

Zweitstärkster Neustart des vergangenen Wochenendes in den deutschen Kinos war Jacques Audiards Wo in Paris die Sonne aufgeht" (WE: knapp 13.000 Besucher; 106.000 Euro / inkl. Previews: knapp 19.000 Besucher; 142.000 Euro) auf Platz 15.

Am bisher besten Kinowochenende des Jahres wurden insgesamt rund 1,5 Mio. Tickets gelöst; das Einspiel lag bei etwas mehr als 14 Mio. Euro.

Die deutschen Kinocharts nach Umsatz

Die deutschen Kinocharts nach Besuchern