Will Ferrell spielt mit Puppen

Will Ferrell wird eine Rolle in Barbie" übernehmen. Wie "Deadline.com" berichtet, ist der Cast des Realfilms über die Kultpuppe, den Greta Gerwig nach einem Drehbuch, das sie zusammen mit Noah Baumbach geschrieben hat, für Warner inszenieren. Über die Handlung des Films und über Ferrells Rolle ist nichts bekannt.

Barbie wird von Margot Robbie gespielt, die zusammen mit ihrem Kollegen bei ihrer Firma LuckyChap Entertainment, Tom Ackerley, sowie Robbie Brenner (Mattel) und David Heyman (Heyday Films) auch produzieren wird. Barbies Freund Ken verkörpert Ryan Gosling, in weiteren Rollen werden u.a. America Ferrara, Kate McKinnon und Simu Liu zu sehen sein.

Will Ferrell war zuletzt in der AppleTV+-Serie "The Shrink Next Door" an der Seite von Paul Rudd zu sehen gewesen. Fürs Kino stand er zuletzt für die Komödie Strays" vor der Kamera, die im Juni kommenden Jahres starten soll.