Arte feiert 30-jähriges Sendejubiläum mit Geburtstagswoche

Am 30. Mai 1992 ging der deutsch-französische Sender Arte auf Sendung. Zum 30-jährigen Jubiläum hat die Kulturinstitution gleich eine ganze Geburtstagswoche zusammengestellt, deren Programm beispielhaft für ihren Auftrag steht: europäische Kultur zu entdecken, Schlüssel zum Verständnis der Welt zu liefern, aber auch gleichzeitig Unterhaltung zu bieten.

Zum Beispiel zeigt Arte am Geburtstag zur Primetime den hochdekorierten animierten Dokumentarfilm "Flee", der gerade erst für drei Oscars in den Kategorien "Bester Internationaler Film", "Bester Dokumentarfilm" und "Bester Animationsfilm" nominiert war. Das Werk, das die Geschichte des 16-jährigen Amin erzählt, der als Geflüchteter allein aus Afghanistan nach Dänemark kam, steht auch vom 23. Mai bis 28. Juli in der Mediathek.

Weitere Highlights im Programm sind am 30. Mai um 21.40 Uhr der starke Musikfilm "Leto" des Regisseurs Kirill Serebrennikow, dessen neuestes Werk "Tchaikovsky Wife" dieser Tage auch im Programm von Cannes erwartet wird. Tom Tykwers Kultfilm "Lola rennt" darf am 1. Juni um 20.15 Uhr natürlich nicht fehlen. Und Arte zeigt auch ab 26. Mai die unterhaltsame Young-Adult-Serie "Wild Republic" jeweils um 22 Uhr als Free-TV-Premiere.

Es gibt auch die große dokumentarische Serie "Europa- Ein Kontinent im Umbruch" am 31. Mai um 20.15 Uhr im Fernsehen und schon ab 24. Mai ein Jahr lang in der Arte-Mediathek. Das Werk beschreibt die Zeitenwende in Europa mit Hilfe einer zweijährigen Recherche.