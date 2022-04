Dokumentarfilmfestival Visions du Réel ehrt Marco Bellocchio

Der italienische Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Marco Bellocchio ist gestern mit der höchsten Auszeichung des Dokumentarfilmfestivals Visions du Réel, dem Ehrenpreis, gewürdigt worden. Anschließend präsentierte er seinen aktuellen Dokumentarfilm "Marx puo aspettare". Darin erzählt Bellocchio vom tiefen Einschnitt in das Leben seiner Familie nach dem Selbstmord seines Zwillingsbruders im Jahr 1968 und wie die Familie diesen aufzuarbeiten versucht hat.

"Mit eindrucksvoller Freiheit und Modernität verbindet Marco Bellocchio Ästhetik und Genres, bewegt sich zwischen Fiktion und Dokumentarfilm, zwischen dem Intimen und dem Kollektiven und schenkt uns damit ein ausgesprochen politisches Oeuvre. Wir sind glücklich und geehrt, dass wir einen herausragenden Meister des zeitgenössischen Kinos und sein Werk würdigen dürfen. Es zeichnet sich seit seinen ersten Filmen durch eine verblüffende Modernität aus, dunkel, subversiv, ungeschliffen und herrlich eklektisch», erklärte die Künstlerische Leiterin von Visions du Réel, Emilie Bujès, in ihrer Laudatio.

Im Rahmen der Preisverleihung meldete sich der ehemalige Festivaldirektor von Locarno und Venedig, Marco Müller, mit einer persönlichen Videobotschaft aus dem Lockdown in Shanghai: "Marco, Du hast schon viele Auszeichnungen erhalten. Aber der Preis von Visions du Réel hat einen besonderen Wert, weil er dieses prekäre Gleichgewicht zwischen Fiktion und Dokumentation anerkennt, das für Deine Arbeit so charakteristisch ist, und das bereits mit 'I pugni in tasca' begann'. "Ich sehe, was deine Spielfilme an Realität produziert haben - 'Buongiorno, notte', 'Vincere' und 'Il traditore'. Ich sehe auch, was deine Dokumentarfilme an Fiktion produziert haben - und denke dabei an einen Film, der mir seit langem besonders am Herzen liegt: 'Vacanze in Val Trebbia', der erste Teil deiner 'dokumentarischen' Autobiografie, in dem sich sogar der Traum im Bereich der Inszenierung bewegt. Du hast diese erste und einzige Saison des «neuen italienischen Kinos» begründet und damit deinen eigenen, non-fiktionalen Grundstein gelegt. Indem Du den narrativen und kreativen Dokumentarfilm vereinst und beide zur eigentlichen Werkbank Deiner Arbeit machst, findest Du die Poesie, die für deine persönliche Form des "anderen Kinos" so bestimmend ist. - Herzlichen Glückwunsch!'.