FFA zeichnet Kurzfilme aus

Drei Kurzfilme sind am Freitagabend beim Filmfest Dresden mit dem FFA-Short Tiger ausgezeichnet worden. Tags darauf feierte das neun Filme umfassende Kurzfilmprogramm "Next Generation Short Tiger" auf dem Filmfest Dresden seine Premiere.

Die aus der MDR-Redakteurin Katrin Küchler, dem Geschäftsführer der Yorck-Kinos, Christian Bräuer, und Regisseur Matthias Luthardt hat am Freitagabend im Rahmen des Filmfest Dresden drei Kurzfilme mit dem mit 5.000 Euro dotierten FFA-Short Tiger ausgezeichnet: den Animationsfilm "Edgy" von Kilian Armando Friedrich, Ann-Kathrin Jahn, Jonas Kleinalstede, Katharina Schneckenbühl und Paula Tschira (HFF München), den animierten Dokumentarfilm "Wie ein so lästiger Regen schweigen kann" von Jakob Werner (Fachhochschule Potsdam) und den Animationsfilm "Zoon" von Jonathan Schwenk. Alle drei Gewinnerfilme können von interessierten Kinobetreiber:innen über die Kurzfilm Agentur Hamburg zum Einsatz als Vorfilm in ihren Kinos gebucht werden.

Im Rahmen des Programms "Next Generation Short Tiger", das Tags darauf auf dem Filmfest Dresden seine Premiere feierte, gehen die drei Filme auf Tour über Filmfestivals wie dem Festival de Cannes und den von German Films organisierten Festivals des deutschen Films.

Zu den insgesamt neun Filmen von "Next Generation Short Tiger" gehören außerdem die Spielfilme "Allen Zweifeln zum Trotz" von Laurenz Otto (ifs internationale filmschule köln), "Blinde Flecken" von Luis Schubert (Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin), "Fluffy Tales" von Alison Kuhn (Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf), "Le Pré Du Mal" von Florian Schmitz (Kunsthochschule für Medien Köln) und "Sis - Beste Schwester" von Lina Drevs (Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf) sowie der Dokumentarfilm "Why We Juggle" von Felix Länge (HFF München).