"Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" dominiert Boxoffice in China

Umgerechnet lediglich rund 15,5 Mio. Dollar sind am vergangenen Wochenende nach Angaben von Artisan Gateway in den chinesischen Kinos angespielt wurden. Eine Zahl, die jedoch wenig verwundert, befinden sich doch einige Regionen, darunter der größte Kinomarkt des Landes, Shanghai, fast im kompletten Corona-Lockdown.

Mit 9,7 Mio. Dollar entfielen knapp 63 Prozent des Gesamteinspiels auf den neu gestarteten Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse", der mit 1,5 Mio. Dollar gut 15 Prozent seines Einspiels auf Imax-Leinwänden erzielte. Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" hatte es 2018 in China insgesamt auf 57,8 Mio. Dollar gebracht gehabt, bei Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" hatte es 2016 auf 85,9 Mio. Dollar gebracht gehabt.

Platz zwei der chinesischen Kinocharts vom vergangenen Wochenende belegt Hotel Transsilvanien - Eine Monster Verwandlung" (WE: 1,4 Mio. Dollar; gesamt: 6,2 Mio. Dollar), gefolgt von Escape Room 2: No Way Out" (WE: 940.000 Dollar; gesamt: 5,2 Mio. Dollar) und Moonfall" (WE: 900.000 Dollar; gesamt: 19,4 Mio. Dollar). Erst auf Platz fünf der chinesischen Kinocharts folgt mit "Man on the Edge" (WE: 600.000 Dollar; gesamt: 3,9 Mio. Dollar) die erste heimische Produktion.