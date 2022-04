Kinoprogrammpreise BB: Erneut 1,5 Mio. Euro im Topf

Zum dritten Mal in Folge wird bei der Verleihung der Kinoprogrammpreise Berlin-Brandenburg eine Gesamtsumme von 1,5 Mio. Euro ausgeschüttet. Das teilt das Medienboard Berlin-Brandenburg heute mit. Erstmals war das Volumen der Kinoprogrammpreise Berlin-Brandenburg im Mai 2020 auf diese Summe verdreifacht worden. Vergeben werden Einzelprämien zwischen 10.000 und 40.000 Euro.

Medienboard-Geschäftsführerin Kirsten Niehuus: "Großen Dank an alle Kinos, die trotz der kurzen Spielzeit und umfangreicher Hygieneauflagen für großes Kino auf großer Leinwand gekämpft haben. Nur so konnte die einzigartige Kinovielfalt in der Hauptstadtregion erhalten bleiben und mit den Prämien für den Kinoprogrammpreis wollen wir helfen, dass das auch in Zukunft so bleibt. Denn nur Kino kann, was Kino kann!"

Der Kinobeauftragte des Medienboard, Christian Berg, ergänzt: "Die Kinos konnten erst zur Jahresmitte 2021 wieder so richtig durchstarten. Mit welchem Engagement sie das getan haben, ist bewundernswert. Auf die Jury kommt deshalb erfreulich viel Arbeit zu, um den Ideenreichtum, die Vielfalt und das Durchhaltevermögen zu prämieren, mit dem die Kinos ihr Publikum wieder zurückerobert haben."

Christian Bräuer, Vorstand der AG Kino - Gilde, freut sich, dass es bei der Gesamtprämie von 1,5 Mio. Euro bleibt: "Die Hauptstadtregion hat die aufregendste und lebendigste Programmkinolandschaft weltweit. Dass Medienboard und die Länder Berlin und Brandenburg ihre Programmkinos erneut mit der relevanten Summe von 1,5 Mio. Euro unterstützen, ist ein starkes Zeichen für die Kinovielfalt. Das vergangene Jahr hat die Kinomacher*innen wie kaum ein anderes herausgefordert, umso dankbarer sind wir für das große Commitment."

Die Verleihung der Kinoprogrammpreise Berlin-Brandenburg findet am 7. Juni im Katerschmaus an der Spree statt. Die Bewerbungsunterlagen können noch bis 29. April eingereicht werden.

Weitere Informationen unter www.medienboard.de.