Brie Larson steigt zu Vin Diesel ins Auto

Über Instagram hat Hauptdarsteller Vin Diesel am Wochenende bekannt gegeben, dass Brie Larson eine Rolle in "Fast & Furious 10" übernehmen wird.

Brie Larson wird eine Rolle in Fast & Furious 10" übernehmen. Das gab Hauptdarsteller Vin Diesel am Wochenende via Instagram bekannt, wo er ein Foto von sich und Larson postete.

"Ihr könnt Euch nicht vorstellen, wie zeitlos und verblüffend sie in unsere Mythologie sein wird. Neben ihrer Schönheit, ihrem Intellekt...ihrem Oscar, haha, ist es ihre tiefe Seele, die etwas beisteuern wird, was ihr nicht erwartet, aber danach verlangt habt. Willkommen in der Familie, Brie", schreibt Diesel bei Instagram.

Über die Handlung von "Fast & Furious 10", für den neben Diesel und Larson auch Tyrese Gibson, Ludacris, Michelle Rodriguez, Sung Kang, Jason Momoa und Daniele Melchior von Justin Lin in Szene gesetzt werden, ist nichts bekannt. Justin Lin und Vin Diesel werden auch als Produzenten fungieren, der Kinostart ist für Mai 2023 geplant.

Captain Marvel"-Darstellerin Brie Larson steht derzeit für Nia DaCostas The Marvels" vor der Kamera, dessen Kinostart bereits im Oktober 2021 von November 2022 auf Februar 2023 verschoben worden war.