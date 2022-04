Dritte Staffel "Van der Valk" kommt

Die niederländische Crime-Serie "Van der Valk", an der die Degeto als Koproduktionspartner beteiligt ist, wird in eine dritte Staffel geschickt. Kein Wunder, wenn man sich anschaut, wo sie sonst noch auf der Welt gezeigt wird.

All3Media International hat am Montag gemeinsam mit den Koproduktionspartnern ARD Degeto in Deutschland, Masterpiece in den USA, ITV in Großbritannien und NPO in den Niederlanden bekanntgegeben, dass Company Pictures an einer dritten Staffel "Van der Valk" arbeitet. Die Detektiv-Drama-Serie, die dann wieder in der ARD zu sehen sein wird, hat einen Auftrag für drei weitere zweistündige Episoden erhalten.

Marc Warren spielt weiterhin den Titelhelden, der in Amsterdam ermittelt. Chris Murray bleibt Head-Autor und Showrunner, der gemeinsam mit Maria Ward die Drehbücher schreibt. Michele Buck bleibt ebenfalls Executive Producer für Company Pictures in Zusammenarbeit mit NL Film. Die Produktion wird noch in diesem Monat beginnen.

Der Head of Acquisitions & Co-Production ARD Degeto, Sebastian Lückel, kommentiert: "Wir sind sehr glücklich mit der Entwicklung von 'Van der Valk' und freuen uns darauf, mit solch großartigen Partnern in eine dritte Staffel zu gehen. Die Mischung aus aufregenden Kriminalfällen, die gleichzeitig sozial relevante Themen mit klugen Dialogen vor dem Hintergrund des wunderschönen, wenn auch manchmal mörderischen Amsterdam behandeln, ist extrem unterhaltsam und steht für Chris' einzigartigen Schreibstil und einen tollen Cast."

All3Media International hat die ersten beiden Staffeln von "Van der Valk" bereits seit dem Start 2019 nach Italien (Discovery), Frankreich (France Televisions), Norwegen (NRK), Dänemark (TV2), Schweden (TV4), Kroatien (HRT), Spanien (Canal Cosmopolitan), Japan (NHK), Hongkong (VioTVsix), Australien (ABC), Neuseeland (Sky), und in die Regionen Lateinamerika (DirecTV) und Afrika (BBC Global Channels) lizenziert.