Erstes Szenenbild aus "Trauzeugen"

Wie gestern bereits im "Foto des Tages" vermeldet, finden derzeit die Dreharbeiten zu der romantischen Komödie Trauzeugen (AT)" in Berlin und Umland, Frankfurt und München statt, eine Koproduktion der Paramount Pictures Germany GmbH mit Pantaleon Films und SevenPictures, die vom Medienboard Berlin-Brandenburg, HessenFilm, FFF, FFA und DFFF gefördert wird. Darin müssen eine Paartherapeutin (Almila Bagriacik) und ein Scheidungsanwalt (Edin Hasanovic) die Hochzeit ihrer besten Freunde (Cristina Do Rego und László Branko Breiding) retten. Die Regie verantworten Lena May Graf und Finn C Stroeks nach einem Drehbuch von Finn C. Stroeks. In weiteren Rollen sind Iris Berben, Nilam Farooq und Kurt Krömer zu sehen.

Daniel Sonnabend, Produzent Pantaloen Films, sagt über das Projekt: ",Trauzeugen' hat alles, was wir uns für einen großartigen Film wünschen: ein herausragendes Ensemble, ein tolles Team und eine Geschichte mit viel Komik und Herz. Ganz besonders freuen wir uns, dass wir das Traumpaar Almila Bagriacik und Edin Hasanovic gemeinsam mit unserem einzigartigen Regieduo Lena May Graf und Finn C. Stroeks auf die große Leinwand bringen dürfen."

Und Germar Tetzlaff, Director Local Productions & Acquisitions GSA von Paramount, sagt über die erste Produktion für Paramount Pictures Germany GmbH: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit bewährten Partnern und einem sehr talentierten neuen Autoren-Regie-Duo, das unseren top Cast mit viel Gefühl und Humor inszeniert."

Bei Paramount verantwortet Germar Tetzlaff die lokalen Produktionen bereits seit Juni 2021 als Director Local Productions & Acquisitions GSA und der in dieser Rolle berichtet er an Country Manager Vincent de La Tour. Zuvor war Tetzlaff 15 Jahre bei der Twentieth Century Fox of Germany als Head of Local Productions & Marketing tätig und unter anderem maßgeblich für lokale Erfolgsproduktionen wie What a Man", Schlussmacher", die "Rico & Oskar"-Trilogie, Doktorspiele" oder auch dem deutschen Horrorfilm Heilstätten" verantwortlich. Vor seiner Zeit bei Fox war Tetzlaff unter anderem bei Endemol, New Line Cinema und HBO Films in Deutschland, London und Los Angeles tätig.

THOMAS SCHULTZE