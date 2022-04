ZDF wird Kooperationspartner der MV Filmförderung

Das ZDF erhöht seine Beiträge an die Fimförderinstitutionen der Länder um insgesamt zwei Mio. Euro. Wie der öffentlich-rechtliche Sender heute mitteilt, wolle man dabei einen "besonderen Fokus auf die Filmförderung in Mittel- und Ostdeutschland legen". So werde man als erster TV-Sender Kooperationspartner der 2020 gegründeten MV Filmförderung.

Darüber hinaus unterstützt das ZDF als Gesellschafter oder Kooperationspartner die Film- und Medienstiftung NRW, den FilmFernsehFonds Bayern, die Mitteldeutsche Medienförderung, das Medienboard Berlin-Brandenburg, die MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG), die Nordmedia, die HessenFilm und die Medienförderung Rheinland-Pfalz.

Zum Ausbau seines Engagements, mit dem das ZDF "die Bedeutung des Films als Teil der auch meinungsbildenden Unterhaltung in seinen Angeboten" unterstreicht, sagt Intendant Norbert Himmler: "Die Filmförderinstitutionen der Länder sind wichtige Partner des ZDF, die wir noch stärker als bisher unterstützen wollen. Sie leisten einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung und Produktion innovativer und kreativer Film- sowie Serienprojekte in Deutschland. Auch der Filmnachwuchs und unabhängige Produktionsunternehmen profitieren maßgeblich von Filmförderung."