Hessische Filmförderung neu aufgestellt

Den zentralen Schritt zur Neustrukturierung der hessischen Filmförderung hatte Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn bereits im Sommer 2021 angekündigt - und zum Jahresbeginn wurden die Fördertöpfe für "kleine" Filme mit Herstellungskosten von weniger als 1,5 Mio. Euro und "große" Filme wie geplant zusammengeführt. Das Entscheidende: Förderdarlehen, die zuvor von der WIBank vergeben und vom Land lediglich verbürgt worden waren, werden nun direkt von der HessenFilm und Medien aus Landesmitteln bewilligt - womit für einen großen Teil der Förderdarlehen die Verzinsung weggefallen ist. Im Zuge der neu gewonnenen Flexibilität wurde nun die Förderstruktur modernisiert und um neue Förderinstrumente bereichert, die neu gefasste Förderrichtlinie wurde nun von HessenFilm-Geschäftsführerin Anna Schoeppe vorgestellt.

Ein klarer Fokus der Maßnahmen liegt dabei auf der frühen, auf der richtungsweisenden Phase. Darauf, in der Projektentwicklung mehr kreativen Freiraum für die Entfaltung von Geschichten zu schaffen, wie es als Kernforderung im Grunde jede Debatte um eine zukunftsträchtige Förderung des deutschen Films zur Sprache kommt. Der Ausbau der Entwicklungsförderung in Hessen ruht dabei auf vier Säulen: Einer neuen Treatmentförderung für Spiel- und Dokumentarfilme, bei der sich die maximale Fördersumme auf 10.000 Euro beläuft. Einem Ausbau der Stoffentwicklungsförderung, in deren Rahmen die Entstehung von Drehbüchern und anderen Projektgrundlagen mit bis zu 30.000 Euro und künftig (wenngleich explizit "in Ausnahmefällen") auch deren Weiterentwicklung mit bis zu 15.000 Euro gefördert wird. Der Nachwuchs erhält die Stoffentwicklungsförderung dabei als Zuschuss. Gleiches gilt für Fördermittel zur Produktionsvorbereitung, die ansonsten als bedingt rückzahlbare Darlehen vergeben werden - und das nun bis zu einer Höhe von 50.000 Euro. Die eigentliche große Innovation ist indes das sogenannte "Setzkasten-System", in dessen Rahmen die drei vorgenannten Bausteine künftig kombiniert (bis zu einer Maximalförderung von 80.000 Euro) beantragt werden können, um nicht nur Planungssicherheit zu schaffen - sondern damit vor allem den unschätzbar wertvollen Raum zum Experimentieren, Ausprobieren und Reflektieren, der dazu dienen soll, den deutschen Film und neue, frische und mutige Stoffe zu bereichern.

Sowohl über die Förderung der Stoffentwicklung als auch über jene des Nachwuchses entscheiden künftig eigene Jurys, die die "Main-Jury" für Produktionsförderung (abseits des Nachwuchses) ergänzen.

Stärker unter die Arme gegriffen wird künftig auch etablierten Produktionsunternehmen am Standort, denn ergänzend zur bisherigen, als Starthilfe konzipierten, Talent-Paketförderung gibt es nun auch für diese eine Paketförderung, die für jeweils drei bis maximal fünf programmfüllende Film-, Medien- oder Serienproduktionen gewährt wird und sich auf bis zu 150.000 Euro beläuft.

Eingeführt wird zudem ein Erfolgsdarlehen, dass die langfristigen Beziehungen von Produzent:innen zum Standort stärken soll. Wer Rückzahlungen auf Förderdarlehen tätigt, soll diese Mittel innerhalb von drei Jahren für neue Projekte verwenden können.

Einen weiteren kleinen Beitrag zu einem großen Thema - der nachhaltigeren Filmproduktion - leistet Hessen mit der Absenkung des eingeforderten Mindest-Regionaleffekts bei Produktionen mit Herstellungskosten über 1,5 Mio. Euro von 150 auf 125 Prozent. Ob diese 25 Prozentpunkte ausreichen, um den sogenannten "Fördertourismus" nennenswert zu verringern, wird sich zeigen müssen; auf jeden Fall soll die Maßnahme es den Produktionen erleichtern, in Hessen schon seit Jahresbeginn (und ab 2023 bundesweit) verpflichtende ökologische Mindeststandards zu erfüllen.

Mit der weiteren Aufstockung der Festivalförderung um 550.000 Euro ist nun auch die im Koalitionsvertrag vereinbarte Verdoppelung dieses Etats gegenüber 2019 erreicht. In diesem Zuge steigt die Maximalförderung für Festivals auf 300.000 Euro, jene für Veranstaltungen und Reihen von bislang höchstens 25.000 auf nunmehr bis zu 40.000 Euro. Mit der Mittelerhöhung wird vorrangig das Ziel verfolgt, eine faire Bezahlung der Mitarbeitenden sicherzustellen.

Besonderes Augenmerk wird in Hessen auf Vielfalt vor und hinter der Kamera gelegt. So sensibilisieren sich Jurymitglieder und Mitarbeitende in Anti-Diskriminierungs-Workshops; gefördert werden unter anderem diversitätssensible Beratung, Kinderbetreuung während Dreharbeiten sowie diskriminierungskritische Lektorate in der Stoffentwicklung. Zudem soll das 2020 ins Leben gerufene Weiterbildungsprogramm STEP ausgebaut werden.

"Wir haben uns gemeinsam das Ziel gesetzt, dass die HessenFilm eine der progressivsten Filmförderungen in Deutschland wird", erklärte Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn anlässlich der Vorstellung der neuen Förderrichtlinie. "Dazu gehören künstlerischer Wagemut, die Förderung junger Talente, Vielfalt, soziale und ökologische Nachhaltigkeit und transparente Strukturen. Bereits in den vergangenen beiden Jahren hat die HessenFilm und Medien unter der Geschäftsführung von Anna Schoeppe zentrale Herausforderungen erfolgreich angepackt - die neue Förderrichtlinie ist ein großer Schritt in diesem Strategieprozess. Eine wichtige Basis geben wir als Land der HessenFilm, indem wir - wie im Koalitionsvertrag angekündigt - die Filmförderung von einem Bürgschaftsmodell auf eine Finanzierung durch echte Haushaltsmittel des Landes umgestellt haben. Auch dadurch ist der Fördertopf nun so flexibel, dass er eine Schwerpunktsetzung für die Bedürfnisse des Standortes ermöglicht."