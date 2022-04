Banijay Germany steigt ins Influencer-Business ein

Mit einer Beteiligung an der Plattform influence.vision steigt Banijay Germany ins Influencer-Business ein. Wie der Produzent von TV-, Digital- und Live-Content heute mitteilt, habe man eine "gemeinsame Vision, Influencer Marketing und die Creator Economy mit Fokus auf kreativem Storytelling für Consumer-Brands weiter zu professionalisieren und auf ein neues Level zu heben".

Influece.vision war 2017 von Florian Bösenkopf und Branko Markovic gegründet worden und ist aktuell in Deutschland, Österreich und Kroatien vertreten. Brands und Influencern will die Plattform einen gemeinsamen Marktplatz bieten, über den sie sich vernetzen können. Ergänzend dazu können Influencer und Content Creators ihre Angebote auch direkt an den Kunden pitchen. Influence.vision bietet außerdem eine individuelle Kampagnen-Beratung sowie eine Reportingmöglichkeit zur Messung der Conversion- und Kampagnenziele an. Bis dato wurden über die Plattform nach eigenen Angaben mehr als 1.000 Kampagnen mit Markenkunden wie Universal Pictures, Dyson, NordVPN und refurbed umgesetzt.

Marcus Wolter, CEO Banijay Germany, betont: "influence.vision ist die beste Plattform, um Brands mit Influencern zu verbinden. Wir bringen Inhalte, Künstler und Formate des größten deutschen Bewegtbildproduzenten in diese Welt ein. Unser Angebot besteht neben TV-Content auch aus Live-Veranstaltungen, Artistmanagement und Plattformen. Der Marktplatz von influence.vision ist eine konsequente, strategische Ergänzung unseres Öko-Systems. Florian und Branko sind zwei smarte, hochbegabte junge Unternehmer und ich freue mich sehr darauf, mit ihnen gemeinsam die Content Creator Economy der Zukunft zu gestalten."

Zur Partnerschaft mit Banijay Germany sagt der Mitbegründer und Co-CEO von influence.vision, Branko Markovic: "Als schnellwachsendes Tech Scale-up ist vor allem der Markt, in dem man agiert, ausschlaggebend. Aus unserer gemeinsamen Sicht, Banijay und influence.vision, steckt dieser immer noch in den Kinderschuhen. Der internationale Markt für Influencer Marketing wird im Jahr 2022 auf 16,4 Milliarden Dollar geschätzt und wächst jährlich um 40 Prozent. Wir wollen hier den Standard setzen: Was Google für Suchmaschinen ist, soll influence.vision für die Creator Economy sein. Dazu ist ein internationales Netzwerk wie die Banijay Gruppe der perfekte Partner."

Florian Bösenkopf, Mitbegründer und Co-CEO von influence.vision, ergänzt: "Das spannende an dem Zusammenschluss ist, dass wir als Banijay und influence.vision eine gemeinsame Vision vertreten, die am aktuellen Influencer Markt sehr einzigartig ist. Wir sehen Influencer und Content Creators nicht als reine Reichweite, sondern als digitale Storyteller. Die Banijay Gruppe und ihre Kreativen gestalten seit vielen Jahren den Zeitgeist unserer Gesellschaft mit. Wir als Tech-Player können damit die besten Content Creators und Künstler unter einer Marke verbinden und die kreativsten Konzepte für Werbekunden entwickeln. Am Ende sind wir uns einig: Storytelling ist die Kraft hinter Conversions - und Reichweite nur das Mittel zum Zweck. Das macht uns einzigartig im Influencer-Business."