Foto des Tages: Hoher Besuch am Set von "Trauzeugen"

Kino

Derzeit finden die Dreharbeiten zur romantischen Komödie "Trauzeugen" (AT) in Berlin und Umland, Frankfurt und München statt, in der eine Paartherapeutin (Almila Bagriacik) und ein Scheidungsanwalt (Edin Hasanovic) die Hochzeit ihrer besten Freunde (Cristina Do Rego und László Branko Breiding) retten müssen. Regie und Buch verantworten Lena May Graf und Finn C. Stroeks nach einem Drehbuch von Finn C. Stroeks. In weiteren Rollen sind Iris Berben, Nilam Farooq und Kurt Krömer zu sehen. Am 4. April besuchte Anna Schoeppe von HessenFilm den Dreh in Hanau bei Frankfurt. Auf dem Foto zu sehen (v.l.n.r.): Germar Tetzlaff (Director Local Productions & Acquisitions GSA, Paramount), Regisseurin Lena May Graf, Kameramann Martin Schlecht, Anna Schoeppe von HessenFilm, Edin Hasanovic, Almila Bagriacik, Nilam Farooq, Regisseur und Autor Finn Christoph Stroeks, Produzent Daniel Sonnabend (Pantaleon Films), der Koproduktionspartner SevenPictures konnte aus terminlichen Gründen leider nicht dabei sein. Mit dem Projekt startet Paramount Pictures Germany GmbH mit lokalen Produktionen und erweitert damit das zukünftige Portfolio um deutschsprachige Filme. "Trauzeugen" ist eine Ko-Produktion von Pantaleon Films und SevenPictures und wurde vom MBB, HessenFilm, FFF, FFA und DFFF gefördert. Foto: Paramount (PR-Veröffentlichung)