Einschaltquoten: Kieler Vater-Sohn-"Tatort" vorn

Der gestrige Kieler Tatort: Borowski und der Schatten des Mondes" wartete mit einer besonderen Konstellation auf. Kommissar Borowski, gespielt von Axel Milberg, ermittelte in einem Cold-Case-Fall, bei dem er als Jugendlicher der Hauptzeuge war. In den Rückblenden wurde der junge Klaus Borowski von Milbergs 18-jährigem Sohn August verkörpert. Mit 9,32 Mio. Zuschauern (MA: 29,8 Prozent) fand diese außergewöhnliche Konstellation im Ersten die größte Zuschauerzahl des Wochenendes. Im ZDF kam der zweite Film aus der Reihe "Freunde sind mehr" gestern Abend auf 3.6 Mio. Zuschauer (MA: 11,5 Prozent), rund 250.000 Zuschauer und knapp ein halber Prozentpunkt weniger als beim ersten Film vor einer Woche.

Bei den 14- bis 49-Jährigen holte sich der "Tatort" gestern mit 23,9 Prozent ebenfalls souverän Platz eins in der Primetime. Das Filmtriell der privaten Sender konnte RTL mit Die fantastische Reise des Dr Dolittle" (10,5 Prozent) gegen ProSieben (X-Men: Dark Phoenix"; 9,7 Prozent) und Sat1 (Selbst ist die Braut"; 8,3 Prozent) für sich entscheiden. Vox kam mit der Kochshow "Grill den Henssler" gestern Abend auf einen 14/49-Marktanteil von 7,8 Prozent. Für die Kabel-eins-Doku-Soap "Trucker Babes 400 PS in Frauenhand" stand in dieser Zielgruppe ein Marktanteil von 5,6 Prozent zu Buche.

Am Samstagabend war das Erste mit der Thrillerserie Euer Ehren" (4,55 Mio. Zuschauer /MA 16,4 Prozent) in den Abend gestartet; die zweite Folge hatten im Anschluss daran 4,14 Mio. Zuschauer (MA: 14,7 Prozent) gesehen gehabt. Knapp unter der Vier-Mio.-Zuschauer-Marke hatte "Die Giovanni Zarella Show" (3,96 Mio. Zuschauer / MA: 14,9 Prozent) gelegen. Klarer Primetimesieger bei den 14- bis 49-Jährigen war die ProSieben-Show "The Masked Singer", die mit 18,1 Prozent auf Vorwochenniveau lag und damit in dieser Zielgruppe das Showduell gegen "Die Giovanni Zarella Show" (8,8 Prozent) und "Deutschland sucht den Superstar" (7,4 Prozent). Trotz einer Steigerung um knapp zwei Prozentpunkte gegenüber der Vorwoche hatte sich die RTL-Castingshow am Samstagabend sogar dem Sat.1-Film "Big Game - Die Jagd beginnt" (7,6 Prozent) geschlagen geben müssen. Für die beiden Primetime-Folgen der ARD-Thrillerserie "Euer Ehren" hatten 14/49-Marktanteile von 6,2 und 5,3 Prozent zu Buche gestanden.

In der Freitagsprimetime hatte die RTL-Tanzshow "Let's dance" mit 18,5 Prozent, das sind gut zwei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche, Platz eins bei den 14- bis 49-Jährigen belegt gehabt. Insgesamt meist gesehenes Programm war der ZDF-Krimiklassiker Der Alte" (5,75 Mio. Zuschauer / MA: 20,1 Prozent) gewesen; die anschließende Folge aus der Serie "Letzte Spur Berlin" hatten 4,66 Mio. Zuschauer (MA: 16,4 Prozent) gesehen. Im Ersten war der Freitagsfilm Praxis mit Meerblick: Was wirklich zählt" nach dem "Brennpunkt" (4,03 Mio. Zuschauer / MA: 14,2 Prozent) auf 3,8 Mio. Zuschauer (MA: 13,3 Prozent) gekommen.