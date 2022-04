"Encanto"-Ko-Regisseurin bereitet Bestselleradaption vor

Charise Castro Smith, Ko-Regisseurin und Koautorin der Oscar-prämierten Animation, und Schauspielerin Jessica Alba sollen bei der Thriller-Serie "Confessions on the 7:45" für Netflix zusammenarbeiten.

Charise Castro Smith, Ko-Regisseurin und Ko-Autorin der Oscar-prämierten Animation Encanto", und Schauspielerin Jessica Alba sollen bei der Serie "Confessions on the 7:45" für Netflix zusammenarbeiten. Das meldet "Deadline.com". Castro Smith adaptiert Lisa Ungers Bestseller und soll als Showrunner agieren. Alba übernimmt die Hauptrolle in dem psychologischen Thriller als Ehefrau und Mutter, deren Leben nach der Begegnung mit einer Fremden eine radikale Wendung nimmt. Alba und Castro Smith agieren auch als Executive Producer an der Seite von Michael Rotenberg und Oly Obst von 3 Arts.

Alba, die zuletzt in der Cop-Komödienserie "L.A.s Finest" zu sehen war, ist als nächstes bei Netflix mit "Trigger Warning" zu sehen, bei dem sie auch als Executive Producer agierte. Castro-Smith war Supervising Producer bei den Horrothriller-Serien "The Exorcist" und "Spuk in Hill House".