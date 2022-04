Will Smith für zehn Jahre von den Oscars ausgeschlossen

Will Smith darf in den kommenden zehn Jahren weder an einer Oscarverleihung noch an irgendeiner anderen Veranstaltung der Academy of Motion Picture Arts and Sciences - ob in Präsenz oder virtuell - teilnehmen. Das hat das Board of Governors in seiner auf gestern vorverlegten Sitzung als Reaktion auf Smith' Ausraster bei der Oscarverleihung am 27. März beschlossen. Den Oscar, den er am selben Abend für seine Rolle in "King Richard" erhalten hatte, darf Smith behalten. Bereits im Vorfeld der gestrigen Sitzung hatte Smith seinen Austritt aus der Academy erklärt gehabt und war damit einem Ausschluss zuvor gekommen.

Nachdem Chris Rock bei der Präsentation des Oscars für den besten Dokumentarfilm einen Witz über die Frisur von Smith' Ehefrau Jada Pinkett Smith, die an kreisrundem Haarausfall leidet, gemacht hatte, war Smith auf die Bühne gestürmt und Rock eine schallende Ohrfeige verpasst.

In einem Brief an die Academy-Mitglieder teilte Academy-Präsident David Rubin die Entscheidung des Board of Governors mit und gestand ein, dass man an diesem Abend Fehler gemacht habe: "Wir haben während der Verleihung nicht angemessen auf die Situation auf der Bühne reagiert. Das war die Möglichkeit, für unsere Gäste, Zuschauer und die Academy-Familie auf der ganzen Welt ein Exempel zu statuieren - und wir haben sie verpasst - wir waren auf das noch nie Dagewesene nicht vorbereitet. Dafür entschuldigen wir uns."

Weiter schreibt Rubin an die Academy-Mitglieder: "Wir wollen Mr. Rock unsere Dankbarkeit dafür aussprechen, dass er unter diesen außergewöhnlichen Umständen seine Fassung bewahrt hat. Wir wollen uns auch bei unseren Gastgebern, Nominierten, Präsentatoren und Gewinnern für ihre Haltung und ihren Anmut während der Verleihung bedanken."

Smith selbst sagte zur Entscheidung der Academy kurz und knapp: ""Ich akzeptiere und respektiere die Entscheidung der Academy."