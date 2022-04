Ehemaliger Kino-Manager Klaus Korte macht sich mit Personalmanagementagentur selbständig

Nach mehr als 25 Jahren in der Kinobranche hat sich Klaus Korte mit der Personalmanagementagentur Klako Consulting für Freizeit/Sport und Dienstleistungsunternehmen selbständig gemacht.

Das teilt Korte, der seine Karriere 1992 als Theaterleiter bei der UFA Theater AG begonnen hatte und danach u.a. zwölf Jahre in der Lübecker Unternehmenszentrale der CineStar Gruppe tätig war, heute mit und betont: "Ich freue mich darauf, mein Netzwerk zu erweitern, Unternehmen in jeglichen Personalfragen zu unterstützen und in den Bereichen Personal-Consulting, Recruiting, New Work und Coaching zu beraten. Mein Anspruch ist es, maßgeschneiderte Lösungen für meine Kunden anzubieten. So möchte ich sicherstellen, dass zwischen Arbeitgebern und Bewerbern eine zwischenmenschliche nachhaltig und langfristige Beziehung entsteht."

Nach eigenen Angaben wird Klako Consulting beim Kongress KINO 2022 in Baden-Baden mit einem Stand vertreten sein. Weitere Informationen unter www.klako.consulting.