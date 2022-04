Laura Dern und Liam Hemsworth auf dem "Lonely Planet"

Für Netflix wird Susannah Grant, die zuvor bereits als Showrunnerin, Regisseurin, Autorin und Executive Producer der Serie "Unbelieveable" für den Streamer fungierte, den in Marokko angesiedelten Liebesfilm "Lonely Planet" inszenieren. US-Medienberichten zufolge werden Laura Dern und Liam Hemsworth in dem Film, über dessen Handlung nichts bekannt ist, die Hauptrollen übernehmen.

Grant wird "Lonely Planet" zusammen mit Sarah Timberman und Liza Chasin von 3dot Productions auch produzieren.

Mit dem Unternehmen ist Netflix seit 2019 durch einen mehrjährigen First-Look-Deal verbunden, in dessen Rahmen zuletzt die Thrillerserie "Anatomy of a Scandal" entstanden ist.

Laura Dern wird in den deutschen Kinos ab 9. Juni in Jurassic World: Ein neues Zeitalter" zu sehen sein. Liam Hemsworth wird als nächstes in Russell Crowes zweiter Regiearbeit, dem Thriller "Poker Face", in den Kinos zu sehen sein.