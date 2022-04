"Kaiserschmarrndrama" erhält höchste FFA-Referenzförderung

Im Rahmen ihrer Referenzförderung in den Bereichen "Kino", "Produktion" und "Kurzfilm" hat die FFA im von der Corona-Pandemie geprägten Jahr 2021 insgesamt rund 12,8 Mio. Euro vergeben. Wie die FFA heute mitteilt, hätten "trotz sechsmonatiger Schließzeit und vieler Einschränkungen des Kinobetriebs" 36 Spiel-, Kinder- und Dokumentarfilme sowie 51 Kurzfilme die Schwellenwerte für "eine nachträgliche Förderung ohne Gremienentscheidung" erreicht gehabt.

9,8 Mio. Euro an Referenzförderung gingen in den Produktionsbereich, wo pro verkaufter Kinokarte und erreichtem Festivalpunkt 92 Cent ausgeschüttet wurden. Im Verleihbereich lag dieser Wert bei 27 Cent; insgesamt wurde dort 2,4 Mio. Euro ausgeschüttet.

Die jeweils höchsten Fördersummen wurden in den Bereichen "Produktion" und "Verleih" mit 1,9 Mio. für drei Kinoproduktionen und 643.221 Euro für den Verleih von vier besucherstarken Filmen an die Constantin ausgeschüttet. Mit Kaiserschmarrndrama" (Produktion: 1,3 Mio. Euro; Verleih: 249.045 Euro) war es dann auch ein(e) Constantin-Produktion/-Verleihtitel, an die/den in beiden Kategorien die höchsten Beträge ausgeschüttet wurden. Die höchste Referenzförderung im Bereich "Dokumentarfilm" ging an Herr Bachmann und seine Klasse" (460.273 Euro), die höchste Kurzfilm-Referenzförderung erhielt der Short-Tiger-Gewinner "Wochenbett" (35.547 Euro); insgesamt wurden an die Produzent:innen von Kurzfilmen Referenzfördermittel in Höhe von 596.400 Euro ausgeschüttet.

