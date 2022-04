ARD-Mediathek: Hip-Hop-Serie "Hype" und "Wild Republic" im Mai

Im Mai gehören die deutsche Rap-Musical-Serie "Hype" und die Free-TV-Premiere der Young-Adult-Survival-Serie "Wild Republic" zu den Highlights der ARD-Mediathek. Erstere Serie von Esra und Patrick Phul, die ab 6. Mai online zu finden ist und am 12. Mai auf dem Sender One linear ausgestrahlt wird, ist allein deshalb schon ein besonders Projekt, weil hier das Radio-Angebot Cosmo mit involviert ist.

Der Serien-Fünfteiler "Hype" von Esra und Patrick Phuls eigener Produktionsfirma Picture Me Rollin' in Kooperation mit der eitelsonnenschein und Cosmo erzählt von jungen Menschen mit Migrationshintergrund im Deutsch-Rap-Milieu. Eine der Hauptrollen spielt zum Beispiel Soufiane El Mesaudi als 20-jähriger Rapper Musa, der sich mit Gelegenheitsjobs über die Runden rettet, aber eigentlich von einer großen Hip-Hop-Karriere aus dem Kölner Problemviertel Porz-Finkenberg heraus träumt.

Die Serie "Wild Republic" (Blickpunkt:Film-Interview mit den beiden Produzenten Nils Dünker und Uwe Schott) wiederum, die vergangenes Jahr auf Magenta TV startete und jetzt zu den mitfinanziert habenden Öffentlich-Rechtlichen kommt, wird ab 27. Mai in der ARD-Mediathek abrufbar sein. Sowohl der WDR als auch SWR, One und Arte waren an dem Format über eine Gruppe von straffällig gewordenen Jugendlichen, deren Resozialisierungskurs in der Wildnis böse eskaliert, beteiligt. Ab 3. Juni ist "Wild Republic" auch linear im Ersten gegen 22.15 Uhr zu sehen.

Dazu preist die ARD auch die vierteilige True-Crime-Doku-Serie "Schwarzer Schatten - Serienmord im Krankenhaus" von Radio Bremen über Pfleger Niels Höger ab 9. Mai an. Der MDR bringt die Doku-Serie "Cyborgs of Instagram" über junge Menschen mit Hightech-Prothesen ein, während die Queen auch eine Doku-Serie spendiert bekommt, die "Die Queen - Schicksalsjahre einer Königin" heißt, bei SWR und rbb verortet ist und am 26. Mai startet.