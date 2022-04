Einschaltquoten: "Passau-Krimi" unter Bestwert, aber vorn

Mit 5,71 Mio. Zuschauern (MA: 19,4 Prozent) lag die Hager-Moss-Produktion "Der Fluss ist sein Grab Ein Krimi aus Passau" im Ersten gestern zwar gut 800.000 Zuschauer und drei Prozentpunkte unter dem Bestwert der Reihe aus der Vorwoche, war aber dennoch der Tagessieger bei den Einschaltquoten. Im ZDF sahen 4,81 Mio. Zuschauer (MA: 16,3 Prozent) die Folge "Baby auf Probe" aus der "Lena Lorenz"-Reihe mit Judith Hoersch in der Rolle der titelgebenden Hebamme; eine leichte Steigerung gegen über der Vorwoche. Die Übertragung des Europa-League-Spiels zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Barcelona kam bei RTL in der ersten Halbzeit auf 4,28 Mio. Zuschauer (MA: 14,6 Prozent), in der zweiten Halbzeit waren es exakt fünf Mio. Zuschauer (MA: 21 Prozent).

Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die RTL-Fußballübertragung auf Marktanteile von 18,2 Prozent in der ersten und 23,8 Prozent in der zweiten Halbzeit. Diese Konkurrenz bekam auch die ProSieben-Castingshow "Germany's Next Topmodel" zu spüren, die im Vergleich zur Vorwoche gut zwei Prozentpunkte einbüßte und mit 19 Prozent unter die 20-Prozent-Marke rutschte.

Sieben Prozent der 14- bis 49-Jährigen entschieden sich gestern Abend für den Superheldenfilm Marvel's The Avengers" bei Vox. Der "Passau-Krimi" im Ersten kam auf 6,6 Prozent und lag damit knapp vor der neuen Sat1-Kochshow "Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis" (6,5 Prozent). Ein Marktanteil von sechs Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen stand gestern für die "Lena Lorenz"-Serie im ZDF zu Buche, das Kabel-eins-Format "Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" kam auf einen 14/49-Marktanteil von fünf Prozent. Bei 4,1 Prozent in dieser Zielgruppe landete die RTLZWEI-Doku-Soap "Dickes Deutschland - Deine Kinder".