"Moonlight"-Star André Holland als gesuchter Bürgerrechtler

AppleTV+ plant mit "The Big Cigar" eine sechsteilige Serie über Huey P. Newton, einen der Köpfe der Black Panther Party, die in den 1960er und 1970er Jahren einen bewaffneten Kampf für die Gleichberechtigung der Afroamerikaner führte. Wie "Deadline.com" berichtet, soll André Holland die Hauptrolle übernehmen.

Dem Bericht zufolge basiert die Handlung von "The Big Cigar" auf einem gleichnamigen "Playboy"-Artikel von Joshuah Bearman. Er erzählt von Newtons Flucht nach Kuba im Jahr 1974, wo er einer Verfolgung durch die US-Strafbehörden entkommen wollte. In den USA war er u.a. wegen des Mordes an einer 17-jährigen Prostituierten angeklagt gewesen. Nachdem er nicht zum Gerichtstermin erschienen und seine Kaution verfallen war, wurde ein neuer Haftbefehl erlassen und Newton fand sich auf einer FBI-Liste der meist gesuchten Verbrecher wieder. Nach seiner Rückkehr in die USA im Jahr 1977 wurde Newton in allen Punkten der Anklage freigesprochen.

Zusammen mit Janine Sherman Barrois, Don Cheadle und Jim Hecht fungiert der Autor der literarischen Vorlage, Joshuah Bearman, auch als Executive Producer der Serie; Hecht schreibt das Drehbuch.

Nach seiner Rolle im Oscargewinner "Moonlight" war André Holland zuletzt im Frühjahr 2018 in dem SciFi-Fantasy-Abenteuer Das Zeiträtsel" in den deutschen Kinos zu sehen gewesen.