Erste Wetten auf Q1-Zahlen von Netflix

Als Netflix seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2021 und zugleich seine Erwartung für das erste Quartal 2022 bekannt gegeben hatte, war der Börsenwert des Abo-Streamers massiv eingebrochen. Für Q1 2022 hatte Netflix seinerzeit 2,5 Mio. Nettoneukunden prognostiziert. In einer am 7. April veröffentlichten Notiz schreibt J.P. Morgan-Analyst Doug Anmuth, dass das Unternehmen seine Vorhersage weit übertreffen und auf etwa vier Mio. neue Abonnenten kommen werde. Der Analyst beruft sich auf Daten von Apptopia und Investorengespräche. Abhängig sei das Ergebnis allerdings davon, wie sich der Russland-Boykott auf die Zahlen auswirken werde. Sollte Anmuths Prognose zutreffen, käme Netflix auf weltweit 226 Mio. Abonnenten; ein Wert, der aktuell von keinem anderen Mitbewerber in erreichbarer Nähe liegt.

Trotzdem glaubt der Analyst an eine insgesamt gedämpfte erste Jahreshälfte, bevor es in der zweiten zu einer stärkeren Entwicklung beim Abonnenten-Wachstum kommen werde.

Netflix veröffentlicht die Ergebnisse für das erste Quartal am 19. April.