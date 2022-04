MOIN fördert (Sub-)Kultur

Das Gremium Director's Cut der MOIN Filmförderung unterstützt in seiner jüngsten Sitzung besonders viele Dokumentarfilmvorhaben und Laura Laabs Thriller Rote Sterne überm Feld". Die höchste Summe erhält Christian Hornungs Doku über die Hamburger "Sternbrücke". Hornung, der zuvor in Manche hatten Krokodile" St. Paulis sogenannte Sparkneipen porträtierte, fokussiert sich in "Sternbrücke - Der letzte Sommmer" auf die Eisenbahnbrücke, die 2023 abgerissen wird und Zentrum der Hamburger Subkultur ist, sie war u.a. Schauplatz in Fatih Akins Soul Kitchen". Tamtam Film, die auch "Krokodile" produzierte, erhält 120.000 Euro für die Produktion.

Gefördert wird von den Hamburgern außerdem ein Porträt der renommierten Hamburger Indieband Tocotronic "Tocotronic - Im Zweifel für den Zweifel", das Hanfgarn & Ufer produziert und bei der Dietmar Post Regie führt nach einem Buch von ihm und seiner bewährten Partnerin Lucia Palacios. MOIN unterstützt mit 75.000 Euro. Einen Hamburger Protagonisten hat außerdem die Doku All Inclusive" von Kloos & Co über vier Sportler:innen aus verschiedenen Ländern, die mit geistiger Behinderung leben und an den Special Olympics World Games im nächsten Jahr teilnehmen wollen. Das Drehbuch schrieben die aus der Region stammenden Gordon Volk und Malte Nieschalk agemeinsam mit den Regisseuren Thorsten Ernst und Tobias Lickes. Entwicklungsförderung bekommt ein weiteres Projekt, das sich mit Sport bzw. Subkultur beschäftigt, "Break the System" von Anita Jürgensen über junge Breakdancerinnen, die überlegen, bei Olympia 2024 anzutreten, wo Break Dance erstmals Disziplin ist.

Laabs Film, den Maximilian Haslberger mit Amerikafilm produziert, wird als "ein Film über eine junge Frau, ein altes Skelett und die letzten 100 Jahre der deutschen Geschichte" beschrieben. Das Kinoprojekt wird mit 100.000 Euro gefördert. Bei der Entwicklung unterstützt wird außerdem u.a. das fiktionale Serienprojekt Brüt" um einen Pilzkenner und einen Vogelbeobachter, die den Wilden Wald Wilhelmsburg vor der Rodung retten wollen und sich verlieben. Es stammt von den Absolventen der Hamburger Kunsthochschule Marian Freistühler und Oliver Bassemir und Ohne Falsch Film. Sie erhalten 40.000 Euro.

Alle geförderten Projekte der Sitzung vom 25. März