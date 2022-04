Leonine verkauft deutsche Show-Formatrechte in Europa

Leonine Studios hat die Formatrechte an einigen seiner Primetime-Entertainment-Shows ins europäische Ausland lizenziert. Die finnische Produktionsfirma Aito Media und die spanische Produktionsfirma Boomerang TV haben die Rechte an der erfolgreichen Familienunterhaltungsshow "Klein gegen Groß" optioniert. Die Primetime-Gameshow "Denn sie wissen nicht, was passiert!" wurde von Boomerang TV und dem französischen Medienunternehmen Mediawan lizenziert, das auch die Formatrechte an der Show "Quiz ohne Grenzen" erworben hat.

Leonine Studios Co-Head of Entertainment, Nina Etspüler, sagt dazu: "Es ist toll, dass unsere beliebten und erfolgreichen Shows, die von unserer Produktionsfirma i&u TV entwickelt wurden, nun auch international auf Reisen gehen. Wir sind sicher, dass die Formate das Potenzial haben, auch in anderen Ländern durchzustarten."

"Klein gegen Groß" ist eine erfolgreiche Primetime-Show im deutschen Fernsehen. Die Ausstrahlungen im Ersten erreichen bis zu 6 Millionen Zuschauer*innen. Zuletzt überzeugte das beliebte TV-Format, moderiert von Kai Pflaume, vor allem bei den 14- bis 49-Jährigen mit einem neuen Allzeithoch: 1,14 Millionen Zuschauer*innen und einen Marktanteil von 19,2 Prozent.

"Denn sie wissen nicht, was passiert!" ist eine RTL-Gameshow . Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk improvisieren sich regelmäßig an die Spitze ihres Primetime-Slots mit bis zu 3,31 Millionen Zuschauer*innen gesamt und einem Marktanteil von bis zu 12,8 Prozent, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sogar bis zu ca. 20 Prozent. Gemeinsam mit Thorsten Schorn wurde das Moderatoren-Trio im Jahr 2020 mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Beste Moderation/Einzelleistung Unterhaltung ausgezeichnet.

Ende 2020 präsentierte Moderator Jörg Pilawa zeitgleich im Ersten, im Fernsehprogramm des Österreichischen Rundfunks und im Schweizer Fernsehen erstmals "Quiz ohne Grenzen". Zuletzt erreichte die Sendung durchschnittlich 4,5 Millionen Zuschauer*innen und einen Marktanteil von 16,5 Prozent.