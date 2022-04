SquareOne auf Einkaufstour

SquareOne Entertainment hat sein Verleihprogramm in den ersten Wochen des Jahres um vier Titel erweitert. Wie das Unternehmen heute bekannt gibt, gehört dazu der High-End-Thriller "All Fun and Games", der noch in diesem Quartal gedreht werden soll. Im Regiedebüt von Ari Costa und Eren Celebogul über ein Kinderspiel, bei dem eine dämonische Kreatur zum Leben erweckt wird, spielen Asa Butterfield und Natalia Dyer die Hauptrollen, als Produzenten fungieren u.a. Joe und Anthony Russo.

Ebenfalls gesichert hat sich SquareOne Galder Gaztelu-Urrutias "Rich Flu" mit Rosamund Pike in der Hauptrolle. Produziert wird der Thriller über eine mysteriöse tödliche Krankheit, die einige der reichsten und einflussreichsten Menschen befällt, von Pablo und Juan de Dios Larrain. Die Dreharbeiten sollen in diesem Herbst stattfinden.

Jeffrey Dean Morgan spielt die Hauptrolle in dem Horrorfilm "Felix", dessen Rechte SquareOne ebenso erworben hat die die an Mary Harrons "Dali Land", in dem Ben Kingsley den Maler Salvador Dali und Barbara Sukowa seine Frau und Muse Galas spielen. Als junger Dali wird Ezra Miller zu sehen sein. Zu den Produzenten des bereits abgedrehten Films zählt u.a. Edward R Pressman.

Über die Einkäufe sagt Thomas Sierk, Head of Acquistions and Sales bei SquareOne: "Ich bin begeistert, dass wir unser Programm mit so herausragenden und erstklassigen Projekten ausbauen konnten. Wir wissen das Vertrauen unserer neuen und alten Partner zu schätzen, die es uns möglich machen, diese aufregenden Filme dem deutschsprachigen Publikum zu präsentieren."