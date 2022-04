Spekulationen um Warner-Neuaufstellung

Unmittelbar bevor am morgigen Freitag der Merger von WarnerMedia und Discovery zu Warner Bros. Discovery abgeschlossen werden soll, hieß es Tabula Rasa in der WarnerMedia-Führungsriege. Eingesetzt hatte das Personalbeben mit dem (allerdings erwarteten) Abschied von WarnerMedia-CEO Jason Kilar, dessen Amtszeit nicht zuletzt wegen der "Project Popcorn" getauften Auswertungsstrategie der Day&Date-Starts für sämtliche Warner-Kinotitel auf HBO Max im Jahr 2021 umstritten bleibt.

Zwar erfuhr diese Entscheidung sogar von US-Kinoseite ein gewisses Maß an Zustimmung - schlicht dafür, dass sie kontinuierliche und vor allem verlässliche Programmbelieferung in einer Zeit sicherte, die über weite Strecken von diversen Startverschiebungen bzw. sogar ganz abgesagten Kinoauswertungen geprägt war. Umstritten war jedoch die Umsetzung - und vor allem deren Kommunikation, nicht zuletzt mit Blick auf den Umgang mit Kreativen und Produktionspartnern.

Dass Warner und Village Roadshow aktuell über Anwälte miteinander kommunizieren, sticht ebenso ins Auge wie die Tatsache, dass sich Christopher Nolan explizit wegen der Fensterfrage zumindest für sein nächstes Projekt von Warner ab- und zu Universal hingewandt hat. Dass Discovery-CEO David Zaslav bereits vor einiger Zeit erklärt hatte, es sei seine oberste Priorität, enge Beziehungen mit den Kreativen aufzubauen, könnte man in diesem Zusammenhang durchaus als Fingerzeig werten.

Festhalten muss man an dieser Stelle aber natürlich, dass WarnerMedia im Fall von Wonder Woman 1984" frühzeitig und mit Erfolg auf die Schlüsselkreativen zugegangen war - und dass das Unternehmen beileibe nicht alleine auf weiter Flur steht, wenn es um Schlagzeilen-trächtige Auseinandersetzungen mit Filmschaffenden wegen der Auswertungsstrategien geht. Ganz aktuell soll es ja beispielsweise erhebliche Unstimmigkeiten wegen des geplanten 45-Tage-Fensters für Mission: Impossible 7" zwischen Tom Cruise und Paramount geben - einem Studio, das im Herbst vergangenen Jahres an der Spitze mit klarem Fokus auf Streaming neu aufgestellt worden war.

Der Abschied von Jason Kilar war indes nur die Spitze des Eisberges. Kurz darauf wurde bekannt, dass im verschmolzenen Konzern nicht nur kein Platz für HBO-Max-Chef Andy Forssell mehr sein wird. Sondern vor allem, dass auch Ann Sarnoff, seit 2019 Chairwoman und CEO der WarnerMedia Studios and Networks Group (und erste Frau auf diesem Posten) das Studio noch in dieser Woche verlassen wird.

Innerhalb eines Tages folgte eine weitere große Gruppe aus der WarnerMedia-Führungsriege, darunter unter anderem CFO Jennifer Biry, Cheif Technology Officer Richard Tom und Kommunikationschefin Christy Haubegger. Je nachdem, wie dramatisch man es formuliert haben wollte, konnte man in US-Branchenmedien unter Schlagzeilen zwischen einer "Säuberungsaktion" und einem "Blutbad" wählen. Wobei der grundsätzliche Umfang der Einschnitte im Spitzenmanagement niemanden allzu sehr überrascht haben dürfte, denn die Abschaffung von Doppelstrukturen galt als einer der Pfeiler für die im Zuge der Verschmelzung anvisierten Einsparungen, die sich auf wenigstens drei Mrd. Dollar belaufen sollen.

Das Beben soll Experteneinschätzungen zufolge übrigens durchaus nicht zulasten der Kinofilmproduktion bei Warner Bros. Discovery gehen - vielmehr sagt man Discovery-CEO Zaslav nach, dass die Studiotätigkeit seinen besonderen Fokus genieße, er sogar der Ansicht sei, dass man die Aufstellung an dieser Stelle "reparieren müsse". Spekulationen kreisen natürlich nicht zuletzt darum, ob Zaslav schon zeitnah einen neuen Hauptverantwortlichen für die Studiosparte benennen könnte, allerdings handelt es sich dabei offenbar derzeit noch mehr um Gedankenspiele als um Gerüchte mit konkreterem Hintergrund. Die Liste der von unterschiedlichen Seiten ins Spiel gebrachten Namen stellt jedenfalls eher ein Who is Who möglicher Kandidat:innen dar, als einen ernstzunehmenden Fingerzeig.

Durchaus naheliegend ist natürlich, dass unter anderem Emma Watts, die im Herbst vergangenen Jahres Paramount quasi parallel mit Jim Gianopulos verließ, ins Spiel gebracht wird. Anmerken darf man zumindest, dass ihre Berufung jedenfalls ein sehr klares Bekenntnis zur großen Leinwand wäre. Zu den anderen Namen, die laut "Deadline" angeblich die Runde in Hollywood machen, zählt Netflix-Filmchef Scott Stuber. Allerdings ist derartiges Name-dropping derzeit auch nicht belastbarer als die Einschätzung, Zaslav, der auf schlanke Strukturen bedacht ist, werde zumindest vorerst keine derartige Entscheidungsebene einziehen. Der konkrete Posten, den Ann Sarnoff innehatte, wird jedenfalls nicht neu besetzt.

Zumindest nach heutigem Stand gilt es jedenfalls als sehr wahrscheinlich, dass Toby Emmerich als Vorsitzender von Warner Bros. Pictures unter dem neuen Banner ebenso an Bord bleiben wird wie sein Kollege von Warner Bros. Television, Channing Dungey. Ebenfalls fest im Sattel sollen Gerhard Zeiler, Präsident von WarnerMedia International, und David Haddad, Verantwortlicher für die Spielsparte Warner Bros. Games, sitzen.