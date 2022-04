Corona-Regeln: Kritik an Ungleichbehandlung von Gastronomie und Kinos in Mecklenburg-Vorpommern

Die Filmland MV gGmbH hat jetzt kritisiert, dass es in den ab 14. April in Mecklenburg-Vorpommern geltenden Corona-Regeln zu einer Ungleichbehandlung von Gastronomie und Kinos kommt.

In Mecklenburg-Vorpommern, wo neben Hamburg die sogenannte Hotspot-Regelung in Sachen gilt, wonach die Corona-Maßnahmen dort noch nicht weitgehend aufgehoben wurden, entfällt nach einem jüngsten Beschluss des Landeskabinetts ab Gründonnerstag, 14. April, die aktuell noch gültige 3G-Regelung in Restaurants und Kneipen komplett; in den Kinos des Landes bleibt sie weiterhin bestehen.

In einer Pressemitteilung begrüßt die Filmland MV gGmbH die angekündigten Lockerungen zwar, fordert aber gleichzeitig, auch in der Kulturwirtschaft und somit auch in den Kinos die 3G-Regelung und weitere Beschränkungen aufzuheben. Die Kinos des Landes seien in den mehr als zwei Jahren der Coronapandemie über Monate geschlossen gewesen und hätten auch nur unter massiven Einschränkungen öffnen können. So würden in Mecklenburg-Vorpommern als einzigem Bundesland noch Kapazitätsbeschränkungen gelten; durch das vorgeschriebene Schachbrettmuster sei lediglich eine Auslastung von 50 Prozent der verfügbaren Sitzplätze möglich.

Fabian Liebenow, zuständig für die Strategische Kinoplanung bei Filmland MV, erklärt: "Es ist nicht nachvollziehbar, dass das Land gleichzeitig mit Verweis auf drohende Überlastungen im Gesundheitssystem pauschal in allen Regionen die 'Hotspot-Regelung' anwendet, gleichzeitig aber pünktlich zu Ostern nur die Gastronomie aus diesen Maßnahmen entlässt. Entweder es gibt eine Gefahrenlage für das Gesundheitssystem oder nicht. Im ersten Fall sind alle Bereiche gefordert. Droht diese nicht, gibt es keine rechtliche Grundlage für weitere Einschränkungen."