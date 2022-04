Academy-Board beschäftigt sich schon morgen mit der "Causa Smith"

Das Meeting, in dem sich das Board of Governors der Academy mit dem Ausraster Will Smith beschäftigen wird, wurde von 18. auf 8. April vorverlegt.

Das Board of Governors der Academy of Motion Picture Arts and Sciences wird sich bereits am morgigen 8. April ab 9 Uhr morgens (Ortszeit Los Angeles) mit dem Ausraster von Will Smith bei der Oscarverleihung und den daraus zu ziehenden Konsequenzen beschäftigen. Smith war bei der Verleihung am 27. März auf die Bühne gestürmt und hatte Chris Rock, der gerade den Oscar für den besten Dokumentarfilm präsentiert hatte, eine schallende Ohrfeige verpasst. Rock hatte zuvor einen Witz über die Frisur von Smith' Frau %Jada Pinkett Smith%, die an kreisrundem Haarausfall leidet, gemacht gehabt. Um einem möglichen Ausschluss durch die Academy zuvor zu kommen, hatte Will Smith am vergangenen Freitag seinerseits seinen Austritt erklärt gehabt.

In einem Brief an die Mitglieder des Board of Governors schreibt Academy-Präsident David Rubin:

"Anstelle des für 18. April geplanten Meetings berufe ich für Freitagmorgen, 8. April, 9 Uhr PT, ein Meeting ein, in dem wir uns mit möglichen Sanktionen gegen Will Smith als Reaktion auf sein Handeln bei der Oscarverleihung am 27. März beschäftigen. Der 18. April war in Übereinstimmung mit dem Gesetz in Kalifornien und unseren eigenen Verhaltensregeln gesetzt worden, da auf der Agenda eine Suspendierung oder einen Ausschluss von Mr. Smith steht. Wir müssen Mr. Smith eine Frist von 15 Tagen vor dem Board-Meeting, in dem eine derartige Entscheidung getroffen werden könnte, einräumen, um dem Board bis fünf Tage vor seinem Meeting eine Stellungnahme zu liefern.

Nachdem Mr. Smith aus der Academy am 1. April ausgetreten ist, sind eine Suspendierung oder ein Ausschluss nicht mehr möglich und der gesetzlich vorgeschriebene Zeitplan ist nicht mehr bindend. Es ist im Interesse aller Beteiligten, den Vorgang zeitnah zu behandeln."