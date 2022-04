Das Team von CANAL+ Austria: "Für uns gibt es keine No-Gos"

CANAL+ ist seit Mitte März mit einem Streamingservice und linearen TV-Sender im österreichischen Markt aktiv. Neben exklusivem und umfangreichem Content mit Schwerpunkt Europa stehen auch Eigenproduktionen im Fokus. Wir sprachen mit CEO Philipp Böchheimer und den Content-Chefinnen Sonja Schiffbar (VoD) und Irmina Dabrowska (TV).

Der Pay-TV-Anbieter CANAL+ ist einer der größten Player in Frankreich. Die CANAL+-Gruppe ist in 40 Ländern aktiv. Wie kam das jetzige Engagement in Österreich zustande?

Philipp Böchheimer: Die Zusammenarbeit von CANAL+ als eine der größten Medienmarken der Welt mit A1, dem in Österreich größten Telekommunikationsanbieter bot sich einfach an. Beide Unternehmen hatten Lust, ihre Kräfte zu bündeln und in CANAL+ Austria zusammenzuführen. Mit Blick auf die Konkurrenzsituation ist es sinnvoll, ein starkes Schiff zu haben - das zeichnet nicht nur die beiden Unternehmen aus, sondern auch unser tolles Team vor Ort in Wien.

Welche Chancen und Möglichkeiten eröffnet der österreichische Markt? Wie ist dort die Marktlage hinsichtlich SVoD-Plattformen?

Philipp Böchheimer: Es geht nicht nur um die Perspektive, wie sich der Markt zeigt. Es ist eher die Frage, was wir dem Markt anbieten können. Wir gehen einen anderen Weg als die globalen Anbieter, die über ihre Streamingplattformen in Österreich nur virtuell aktiv sind. Wir sind in Österreich physisch präsent, haben ein Team aufgebaut, dem internationale Expert:innen der Canal+-Gruppe sowie neu aufgenommene Spezialist:innen angehören. Zusätzlich haben wir die komplette Mannschaft von A1now übernommen, dem Sender, den unser Partner A1 betrieben hat. Gemeinsam haben wir Canal+ Austria entwickelt, zeichnen für die Kuratierung verantwortlich und können so ein auf den österreichischen Markt zugeschnittenes Angebot schaffen, das aus einem linearen Sender sowie einem On-Demand-Dienst mit als auch ohne App besteht.

Wie würden Sie den Stil von CANAL+ Austria beschreiben?

Philipp Böchheimer: Was uns vor allem auszeichnet, ist unser Content. Schwerpunkt und gleichzeitig Alleinstellungsmerkmal sind europäische Produktionen sowie natürlich auch österreichische Filme und Serien und unsere Eigenproduktionen.

Wie darf man sich das Zusammenspiel von Sender und Streamingplattform mit Blick auf die Inhalte vorstellen?

Irmina Dabrowska: Österreich wird im Hinblick auf TV/Streaming oft als ein Markt wahrgenommen, in dem es sowieso schon alles gibt, der gesättigt ist, in dem die Regeln bereits gemacht wurden und die globalen Player Oberhand haben. Österreich wird auch gerne gesehen als Anhängsel eines großen deutschsprachigen Raums. Hier setzen wir mit Canal+ Austria an. Wir bieten unseren Abonnenten neue Inhalte an über unseren Sender Canal+ First wie über unser SVoD-Angebot. Beides geht Hand in Hand. Viele Serien und Filme, die wir auf unserem Sender ausstrahlen, gibt es auch auf der Plattform. Wobei unsere größten Highlights zunächst auf dem Sender, anschließend im On-Demand-Service verfügbar sind. Der Umfang und Aufbau machen den Unterschied.

Sonja Schiftar: Wir sehen eine große Lücke im österreichischen Markt. Die allgemeine Wahrnehmung, dass es bereits alles gibt, konnten wir nicht bestätigen. Wenn man sich Zahlen und Auswertungen anschaut, sieht man, dass die Fernsehsender alle auf ähnliche Zielgruppen gehen. Es gibt viele Menschen, die überhaupt nicht bedient werden. Zudem wird das österreichische Publikum unterschätzt.

Können Sie den Schwerpunkt Europa genauer definieren?

Sonja Schiftar: Wir kaufen in allen europäischen Ländern. Das heißt automatisch, dass wir nicht ausschließlich auf englischsprachige Produktionen setzen. Mit CANAL+ im Rücken wird es bei uns natürlich auch französische Serien geben. Gleichzeitig strecken wir unsere Fühler aus nach Skandinavien, Italien, Spanien - in alle möglichen Länder, die großartige Serien produzieren. Unser Angebot soll linear und im Stream so gut wie möglich koordiniert werden. Viele Titel kann man sowohl hier als auch dort schauen. Der Kunde entdeckt im linearen Channel eine Serie, sieht sich die ersten beiden Folgen an und bekommt Lust auf die ganze Staffel, die dann im Streaming "gebinget" werden kann. Gleichzeitig wird es im SVoD auch Titel geben, die linear nicht verfügbar sind. Die Auswahl auf der Plattform ist größer. Der Abonnent soll immer etwas Neues finden. Eine Besonderheit unserer Streaming-App ist, dass der lineare Kanal CANAL+ First auch dort verfügbar ist. Man kann mit der App jederzeit aus SVoD in das lineare Angebot wechseln und in der App das anschauen, was gerade live im TV läuft.

CANAL+ hat eine riesige Library. Haben Sie auf diese beliebig Zugriff? Wird CANAL+ Austria die neue Heimat aller Studiocanal-Produktionen?

Irmina Dabrowska: Die Library ist bereits Teil unseres Angebots. Die von Studiocanal produzierten Filme sind als VoD-Angebot bei uns zu finden. Aktuell arbeiten wir daran, dass auch unser Sender CANAL+ First Heimat aller Studiocanal- und CANAL+-Eigenproduktionen wird. Natürlich befinden wir uns als neue Einheit, neues Angebot im Markt noch im Aufbau.

Wie sieht es mit Originals aus, die exklusiv für CANAL+ Streaming bzw. den Sender entstehen?

Irmina Dabrowska: Da gibt es Ambitionen. Wir wollen Originals für den lokalen Markt, aber auch für innerhalb des Canal+-Universums herstellen. Jetzt sind wir erst einmal glücklich, dass wir sehr gute heimische Eigenproduktionen von A1now übernehmen konnten wie das Musikmagazin ¿AUX¿ oder das junge News-Format ¿Was geht?¿. Sie sind unser Ausgangspunkt. Grundsätzlich haben wir uns hohe Ziele gesteckt. Wir halten zunächst einmal Ausschau nach Non-scripted-Formaten, die wir in Österreich lancieren können.

Philipp Böchheimer: Wir sind da und dort schon in der Entwicklung. Wir haben erst diese Woche den ersten Rohschnitt eines neuen Formats gesehen, das ab Herbst lanciert werden soll. Ab diesem Zeitpunkt wollen wir konstant mit österreichischen Eigenproduktionen sichtbar werden und uns für die österreichische Produktionslandschaft als neuer Partner etablieren - unkonventionell und flexibel. Wir haben keine Angst davor, mal was auszuprobieren.

Sonja Schiftar: International haben wir sogar schon eine Serie koproduziert, die wir ab Sommer ausstrahlen werden. Entstanden ist sie in Zusammenarbeit mit CANAL+ Polska und mit einigen anderen Ländern aus dem CANAL+-Bereich.

Wie viel Produktionsbudget werden Sie für Originals in die Hand nehmen?

Philipp Böchheimer: Wir haben ein Gesamtbudget für Content, was wir in Lizenzen und Eigenproduktionen investieren. Der Anteil der Ausgaben für Eigenproduktionen soll sich Zug um Zug erhöhen. Meiner Ansicht nach ist die Höhe des Budgets gar nicht immer ausschlaggebend. Uns ist der kreative Ansatz wichtiger. Da ist es nicht so relevant, wie viel Geld man investiert, sondern mit wie viel Leidenschaft man bei der Sache ist.

Ist ein monatlicher Preis von 8,99 Euro nicht ein wenig hoch angesetzt?

Irmina Dabrowska: Ich denke, es gibt eine Marktlücke, und viele Menschen, mit denen ich in der österreichischen Branche gesprochen habe, geben mir recht. An einigen Content, den es in anderen Ländern gibt, kommt man im heimischen Markt nicht ran. Einige große Serien musste man in Österreich als TVoD kaufen. Eines unserer Content-Highlights ist die Serie "Fleabag", die es bis dato nur auf Amazon Prime zu sehen gab. Diese Serie wurde aber bis dato in Österreich noch von keinem TV-Sender ausgestrahlt.

Sonja Schiftar: Als Irmina und ich uns das erste Mal über Titel ausgetauscht haben, gab es viele Überschneidungen. Einen wollten wir unbedingt, und beide konnten es nicht fassen, dass es ihn noch nicht im deutschsprachigen Raum zu sehen gab. Wir haben es geschafft, die Rechte zu sichern und im April feiern wir die Premiere von "Staged" mit David Tennant und Michael Sheen. Wir wollen die erste Adresse für solche Titel sein. Die Menschen sollen sagen: "Ich hab' von einer tollen Serie gehört, ich will sie schauen, ich bin sicher, dass sie auf CANAL+ zu finden ist". Das ist unser Ziel.

Inwiefern gibt es eine Zusammenarbeit mit Studiocanal in Deutschland? Und ist Ihr Launch auch eine Art Testballon für einen möglichen Start in Deutschland?

Philipp Böchheimer: Selbstverständlich gibt es eine enge Verbindung mit Studiocanal in Deutschland. Einerseits findet ein Austausch statt, um Studiocanal-Titel für unseren Sender und unser Streamingangebot bereitzustellen. Und natürlich schauen wir uns auch an, wie wir für den deutschsprachigen Markt in Zukunft gemeinsam produzieren, gemeinsame Angebote schaffen können. Es gibt über München und Berlin diverse Produktionen, die aus dem Studiocanal-Umfeld kommen. Studiocanal hat eine starke Tradition im Bereich Kinoproduktion. Es werden aber immer mehr Serien mit dazukommen - und da werden wir sicher mit an Bord sein.

Sonja Schiftar: Wir haben ja schon einiges exklusiv. Die französische Serie ¿Vernon Subutex¿ mit Romain Duris zum Beispiel, die CANAL+ in Frankreich vertreibt, gab es bislang auch noch nicht im deutschsprachigen Raum. Wir haben sie für uns synchronisieren lassen und machen sie nun dem österreichischen Markt zugänglich. Über "Vernon Subutex" freue ich mich sehr, die Serie ist wirklich gut und witzig. Mit ihrem bösen Humor passt sie sehr gut zum Humor der Österreicher.

Philipp Böchheimer: An "Vernon Subutex" gefällt mir, dass sie das echte Paris, das echte Leben zeigt und keine touristische Perspektive offeriert, wie es in manchen Paris-Serien der großen US-Produzenten der Fall ist, in denen die Stadt nur aus dem Eiffelturm besteht.

Sonja Schiftar: Ich komme ursprünglich aus der Musikbranche und kenne einige dieser "Vernon Subutexes". Die Serie ist sehr realistisch.

Bei reinen Streamingproduktionen sieht es düster aus mit Fördergeldern in Österreich. Jetzt gibt es zwar ganz neu immerhin das Vienna Film Incentive. Aber die Förderung des RTR wäre Ihnen für Originals verschlossen, richtig?

Philipp Böchheimer: Grundsätzlich sind wir nicht auf Streaming limitiert. Wir haben einen TV-Sender, über den wir Zugang zum Fernsehfonds des RTR haben. Ich glaube trotzdem, dass es hinsichtlich Förderthemen viel aufzuholen gilt. In den letzten fünf bis zehn Jahren hat sich die Branche massiv gewandelt. Dem sollte unter sinnvollen Rahmenbedingungen Rechnung getragen werden. Natürlich wäre es Unfug, mit österreichischen Fördergeldern internationale Streamingangebote zu unterstützen. Aber solange österreichische Produzenten die Fördernehmer sind und der Effekt für die Produktionslandschaft auch vorhanden ist, wird man sich vor Streaming nicht verschließen können.

Wie fällt das Feedback zur Gründung von CANAL+ Austria in der Branche aus?

Philipp Böchheimer: Sehr positiv. Es melden sich laufend Produzenten und Regisseure unterschiedlichster Art. CANAL+ hat eine hervorragende Reputation als Medienmarke, als Produktionshaus und Vertrieb. Dem wollen wir auch in Österreich gerecht werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Kreativen und Produzenten, in erster Linie aus dem deutschsprachigen Raum. Natürlich schauen wir auch über andere Grenzen hinaus, siehe unsere Koproduktion mit Polen. Aber sicherlich liegt der Schwerpunkt auf Kooperationen mit Deutschland, wo die Branche seit Jahren sehr gut mit der österreichischen zusammenarbeitet und tolle Koproduktionen hervorbringt.

Sind auch Kooperationen mit anderen Sendern denkbar, wie es z.B. Netflix mit dem ORF bereits vorgemacht hat?

Philipp Böchheimer: "Freud" oder auch "Vienna Blood" beantworten schon die Frage. Da der ORF keine Berührungsängste mit Netflix hat, glaube ich nicht, dass er Berührungsängste mit uns hätte. Man kennt sich. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt.

Irmina Dabrowska: Wir alle haben in den letzten Jahren eine sehr dynamische Marktänderungen miterlebt. Waren früher viele Marktteilnehmer Konkurrenten, arbeiten sie heute bei Projekten zusammen. Für uns gibt es keine No-Gos. Wir werden alles in Betracht ziehen, was uns interessiert und vor allem unsere Abonnenten und Zuschauer interessieren könnte. Die potenziellen Modelle der Zusammenarbeit sind vielfältig geworden. Auch wenn ich mich wiederhole: Wir wollen das beste Angebot für unsere Zuschauer schaffen.

Philipp Böchheimer: Gerade die Zusammenarbeit mit öffentlich-rechtlichen Sendern muss sich nicht unbedingt auf Österreich beschränken. Wir sehen uns durchaus kompatibel mit den deutschen Fernsehanstalten. Was die Entwicklung von neuen Formaten betrifft, mit Funk, ZDFneo etc ist dort ja sehr viel passiert. Partnerschaften schließen wir nicht aus.

Die globalen Player produzieren auch eifrig aus lokalen Märkten heraus, sie "Freud", siehe "Sachertorte" in Österreich. Wie werden sich die Originals von CANAL+ Austria davon abheben?

Sonja Schiftar: Die Serien der globalen Player werden zwar vielleicht in den jeweiligen Ländern produziert, aber immer mit einem Auge darauf, dass sie auch weltweit funktionieren. Wir sind in Österreich, wir produzieren für Österreich und schielen nicht ins Ausland. Wenn das den Kollegen aus anderen CANAL+-Ländern auch gefällt: sehr gerne. Uns diktiert man aber nicht aus dem Ausland, was wir machen sollen. Uns wird zugetraut, dass wir wissen, was unsere Landsleute sehen wollen, dass wir für sie Content einkaufen und produzieren. Zudem bieten wir auch einen Großteil der Top-30-Kinofilme aus Österreich. Wir haben sogar Titel aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Angebot, wie "Extase" mit Hedy Lamarr aus dem Jahr 1933.

Philipp Böchheimer: Diese österreichische Perspektive ist bei unserem On-Demand-Angebot auch schon jetzt gut abgedeckt mit einer Vielzahl an österreichischen Klassikern, aber auch Oscargewinnern. Es ist in den letzten Jahren viel passiert im österreichischen Film, was komplett bei uns abgebildet ist. Wir setzen auf einen europäisch-französisch-österreichischen Fokus. Den Unterschied merkt man.

Gibt es eine Marge, die Sie hinsichtlich der Abozahlen anstreben?

Philipp Böchheimer: CANAL+ als eine der größten Medienmarken der Welt und A1 als Marktführer in Österreich ist Statement genug, was unsere Ziele betrifft. Grundsätzlich wollen wir unser Angebot in den Vordergrund stellen, attraktiv für den Kunden sein. Wir sind so selbstbewusst, daran zu glauben, dass sich dadurch auch der Erfolg einstellt. Ob jemand nur CANAL+ abonniert oder noch ein zweites, drittes Abo besitzt, ist nicht relevant. Wichtig, ist, dass das Produkt gut ist.

Ist der Sender CANAL+ First werbebasiert?

Irmina Dabrowska: Der Sender ist zum einen in der App enthalten, zum anderen über HD Austria und A1 Xplore TV empfangbar und in den kommenden Monaten über weitere Netzbetreiber. Und ja, es gibt Werbung. Goldbach Austria zeichnet für die Vermarktung der Werbezeiten verantwortlich.

A1 ist in einigen Ländern Osteuropas aktiv. Besteht die Möglichkeit einer Ausweitung von CANAL+ auch dorthin?

Philipp Böchheimer: Beide Seiten sind glücklich mit der Partnerschaft. In Österreich haben wir in einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum ein tolles Angebot geschaffen. Wenn das erfolgreich ist, wird man sehen was man darüber hinaus noch gemeinsam anpackt.

Das Gespräch führte Barbara Schuster