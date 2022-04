US-Marktforschung: "Von den Kinderschuhen in die Pubertät"

Fast die Hälfte der Streaming-Nutzer in den USA gibt an, sich von der schieren Menge an Programmen auf Streaming-Diensten überfordert zu fühlen. Daraus folgt nicht, sich bei der Nutzung einzuschränken. Dies geht aus dem ersten "State of Play" Bericht von Nielsen hervor.

Die Marktforschungsgruppe Nielsen hat einen überschaubaren, aber streckenweise interessanten Bericht zur Streamingnutzung in den USA veröffentlicht. Demnach haben US-Bürger ihre durchschnittliche Wochenzeit, die sie für Video-Streaming aufwenden, um 18 Prozent erhöht. Die Zahl gestreamter Minuten sei im Februar 2022 auf 169,4 Milliarden gestiegen (Februar 2021: 143,2 Mrd. Minuten).

Weitere Studienergebnisse: Die Nutzung von Streaming-Diensten werde voraussichtlich weiter zunehmen, wobei 93 Prozent der US-Verbraucher angeben, dass sie ihre bezahlten Streaming-Dienste im nächsten Jahr erhöhen oder zumindest den Ist-Bestand nicht ändern werde. Darüber hinaus ergab die Untersuchung, dass die verfügbaren Video-Inhalte in den letzten drei Jahren um 18 Prozent gestiegen seien.

Mit Stand Februar 2022 zählte die Nielsen-Tochter Gracenote 817.000 einzelne, verfügbare Programmtitel (Serienepisoden wurden nicht einzeln gezählt) im linearen TV sowie in Streamingdiensten. Im Dezember 2019 seien es etwas mehr als 646.000 gewesen. Während viele dieser Titel das Fundament des traditionellen Fernsehens bilden, kamen laut Nielsen in den letzten Jahren viele neue Inhalte über Over-the-Top (OTT)-Angebote hinzu. Die Folge: 46 Prozent der Zuschauer fühlt sich durch die wachsende Anzahl von Plattformen überfordert.

"Der erste State of Play unterstreicht die Tatsache, dass wir in die nächste Phase des Streaming eingetreten sind, basierend auf den Trends, die wir in den letzten Jahren in Bezug auf Streaming aufgezeigt haben", sagt Brian Fuhrer, SVP Product Strategy: "Wir sind von den Kinderschuhen in die Pubertät übergegangen, mit all den Komplexitäten, die man an diesem Punkt erwarten würde. Es geht nicht nur darum, dass das Streaming von Jahr zu Jahr zunimmt. Jetzt wollen die Verbraucher einen vereinfachten Zugang, und die explosionsartige Zunahme der Dienste hat die Diskussion über Bündelung und Aggregation neu entfacht. Letztendlich sind diese Herausforderungen eine Chance, da die Branche das Streaming für ein langfristiges Geschäftswachstum nutzen kann.

Der Bericht mit dem Titel "State of Play" verwendet Daten aus den TV- und Streaming-Ratings des Unternehmens, Erkenntnisse des Nielsen-Dienstes Gracenote zur Erkennung von Inhalten und eine Umfrage unter Streaming-Nutzern.