"Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" begeistert Fans in Hamburg

Zwei Tage vor seinem morgigen Kinostart hat "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" in Hamburg eine Fan-Premiere gefeiert.

Für die Fan-Premiere des "Harry Potter"-Prequels Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" hatte man sich gestern Abend eine Location ausgesucht, die passender nicht hätte sein können: das Mehr! Theater am Großmarkt in Hamburg, in dem seit Dezember 2021 das Bühnenstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" aufgeführt wird.

Das Premierenscreening wurde von Steven Gätjen sowie einer der Darstellerinnen des Bühnenstücks, Michaela Schmid (Madam Hooch) und der Dresserin des Stücks, Anna Gundlach, anmoderiert.

Unter das begeisterte Publikum mischten sich auch weitere Darsteller:innen und Mitarbeitende des Bühnenstücks sowie zahlreiche Influencer.

Warner Bros Pictures Germany startet "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" am morgigen 7. April in den deutschen Kinos.