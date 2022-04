KOMMENTAR: Only the Strong

Nicht die Starken überleben, sondern die besonders Anpassungsfähigen. Das gilt in der Natur wie im Mediengeschäft. Die viel zu martialisch titulierten "Streaming Wars" gehen in eine neue Runde, wenn diese Woche der nächste globale Content-Gigant entsteht.

Tatsächlich hat der Exodus der Führungskräfte von WarnerMedia in den USA schon begonnen. CEO Jason Kilar, der das Traditionsstudio konsequent auf eine digitale Verbreitung seiner Produkte ausgerichtet hat, ist genauso mit einem goldenen Handschlag (in Zahlen: 50 Mio. Dollar) verabschiedet worden, wie Ann Sarnoff, die als erste Studiochefin vom Fernsehen kam, um großes Kino in der Pandemie zu kreieren, und Andy Forssell, der Chef von HBO Max, der auch den weltweiten Rollout der neuen Streaming-Plattform verantwortete.

Tatsächlich wird diese Zeit als die digitale Goldgräberzeit in Erinnerung bleiben. Noch nie ist soviel in Programme investiert worden, und das auf allen Ebenen und in fast allen Ländern. Denn nicht nur die globalen Player versuchen, sich mit überregionalem und lokalem Content Marktanteile und Abonnenten zu sichern.

In zahlreichen Einzelmärkten finden sich heimische Player, die der Konkurrenz aus Hollywood die Stirn bieten. Und während das Kino langsam aus dem durch die Pandemie verordneten Dornröschenschlaf aufwacht, und sich die Anzeichen mehren, dass es sich auf ein treues Publikum verlassen kann, haben die Nutzer generell ihre Gewohnheiten radikal verändert und erwarten ganz selbstverständlich neue Filme und Serien auf ihren Bildschirmen. Längst haben auch Profis den Überblick verloren, was da alles produziert wird und auf Sendung geht. Immer neue Perlen, die ein globales Publikum begeistern, tauchen aus Ursprungsländern auf, die vorher ignoriert wurden.

Im deutschsprachigen Markt hat sich eine wundersame Professionalisierung unter Produzenten und Kreativen ergeben, eine ungeahnte Lust am mitreißenden Erzählen, die sich bis in die öffentlich-rechtlichen Mediatheken niederschlägt. Alle passen sich an die neu geschaffenen Erwartungen des Publikums an und haben damit in ihren Märkten trotz Netflix, Prime, Disney+ und Co. gute Chancen zu reüssieren.

Gleichzeitig kündigt der neue Riese aber auch den Beginn vom Ende des Goldrauschs an. Gleich zum Start sollen drei Mrd. Dollar eingespart werden, damit sich die teure Akquisition rechnet. Auch die digitalen Träume sind nicht unbegrenzt, sondern enden bei der Kaufkraft der Konsumenten, die in Zukunft vor neuen Herausforderungen steht.

