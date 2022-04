Peter Gerckens wird Kaufmännischer Geschäftsführer bei PHAROS

PHAROS - The Post Group wird künftig von einer Doppelspitze geführt. Wie die ehemalige ARRI Media mitteilt, wurde Peter Gerckens neben Josef Reidinger in die Geschäftsführung berufen und verantwortet dort die kaufmännischen Geschäftsbereiche. Gerckens, der zuletzt für die Unternehmensberatung McKinsey internationale Medienunternehmen in Strategiefragen beraten hat, sagt über seine neue Aufgabe: "Die Herausforderungen unserer Kunden werden immer komplexer, der finanzielle und kreative Druck immer größer. PHAROS hat als Technologie- und Dienstleistungspartner eine hervorragende Ausgangsbasis, um unseren Kunden hochwertige und effiziente Lösungen zu bieten. Ich bin beeindruckt vom PHAROS-Team und freue mich, gemeinsam die lange Tradition unseres Unternehmens weiterzuschreiten."

Reidinger freut sich auf die Zusammenarbeit mit Gerckens, der in St. Gallen und Harvard BWL studiert hatte, und ist sich sicher: "Ich bin überzeugt, so sind wir optimal aufgestellt, um mit unseren Kunden Bewährtes fortzuführen und gemeinsam neue Wege zu gehen".