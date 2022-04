ARRI engagiert sich in der Ukraine-Hilfe

Das Münchner Traditionsunternehmen ARRI unterstützt die Menschen in der Ukraine sowohl finanziell als auch persönlich. "Wir bei ARRI verurteilen jegliche kriegerische Aktivitäten und fühlen uns verpflichtet, den Menschen in der Ukraine sowohl finanziell als auch praktisch zu helfen", begründet Matthias Erb, Vorstandsvorsitzender von ARRI, das Engagement des Unternehmens.

So spendete ARRI jetzt 50.000 Euro an die von der Landeshauptstadt München initiierte Aktion "Solidarität Ukraine". Eine Spende, mit der Krankenwagen, mit deren Hilfe die Kriegsopfer in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Partnerstadt von München, versorgt werden, finanziert und mit Medikamenten und medizinischen Geräten ausgestattet werden sollen.

Ein symbolischer Scheck wurde jetzt in der ARRI-Zentrale in der Parkstadt Schwabing von den Unternehmensvorständen Matthias Erb und Michael Neuhäuser an Münchens Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl überreicht, die erklärte: "Die großzügige Spende des Münchner Traditionsunternehmens ARRI wird bereits sinnvoll verwendet. Die Landeshauptstadt München bedankt sich im Namen der Menschen in der Ukraine."

Um weitere Hilfsmaßnahmen festzulegen, mit denen das Unternehmen und seine Mitarbeitenden humanitäre Hilfe leisten können, wurde außerdem eine Ukraine-Task-Force gegründet, die im Kontakt mit Münchner Hilfsorganisationen steht. Der Task-Force, die sich regelmäßig trifft, um die Situation zu bewerten und weitere Maßnahmen festzulegen, gehören in Deutschland ansässige ARRI-Mitarbeitende, darunter auch Bürger:innen aus Russland und der Ukraine an. Eine dieser Maßnahmen ist der ARRI Charity Day, in dessen Rahmen das Unternehmen seine Mitarbeitenden während der Arbeitszeit freistellen, um lokale Organisationen oder auch Schulen zu unterstützen, die sich für Geflüchtete aus der Ukraine einsetzen.

"Unsere Kolleginnen und Kollegen wollen bei dieser humanitären Krise helfen. Deshalb riefen wir sofort die ARRI-Ukraine-Task-Force ins Leben, um herauszufinden, welche Hilfe wirklich benötigt wird und um die Maßnahmen unseres Unternehmens zu organisieren. Zusammen können wir etwas bewirken und als Team ein Zeichen setzen, dass ARRI bei Gewalt und Leid nicht tatenlos zusieht", betont ARRI-Vorstand Michael Neuhäuser.

Kostyantyn Bobrovskyy, Mitglied der Ukraine-Task-Force, betont: "Wir erwarten, dass die Krise in der Ukraine eher ein Marathon als ein Sprint wird. Aber wir bei ARRI haben einen langen Atem. Wir werden so lange helfen, wie es nötig ist."