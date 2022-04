NRW fördert hochkarätige Komödien

Produktion

Zwei höchst erfahrene Regisseure erhalten für ihre neuen Komödienprojekte jeweils 1,2 Mio. Euro Unterstützung von der Film- und Medienstiftung NRW. Richard Huber gibt sein Kinodebüt mit "C' est la vie", einem Remake des französischen Kinohits "Das Leben ist ein Fest", und Til Schweiger schließt mit "Manta, Manta 2" an seinen frühen Erfolg an.