Kaufcharts: Führungsduo mit Ausdauer

Nachdem in der Vorwoche sehr viele Neuzugänge in den DVD- und Blu-ray-Kaufcharts zu verzeichnen waren, ging es in Kalenderwoche 13 etwas ruhiger zu. Im DVD-Ranking bleibt der Fantasy-Kinderfilm "Die Schule der magischen Tiere" auf dem Chartsthron. Zumindest gelang es zwei Serienstaffeln, etwas Bewegung ins Geschehen zu bringen. So stieg bis auf Rang zwei die achte Season von "Der junge Inspektor Morse". Auch die Fanbase von "Hubert ohne Staller" blieb nicht untätig und beförderte Staffel zehn bis auf Position sechs..

In der Blu-ray-Auswertung von GfK Entertainment konnte das Action-Horror-Franchise "Resident Evil: Welcome to Raccoon City" sich als bestverkaufter Titel behaupten. Danach folgen etwas ältere Filme wie "Dune" und "Venom: Let There Be Carnage". Höchster Neueinsteiger ist der neue Film von Guillermo Del Toro: "Nightmare Alley" im Steelbook klettert bis auf Rang zehn; eine weitere Produktfassung findet sich auf Platz zwölf.

DVD-Verkauf

Blu-ray-Verkauf